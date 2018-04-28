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«Лион» одержал 7-ю победу подряд в чемпионате Франции
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. «Лион» обыграл «Нант» в 35-м туре чемпионата Франции по футболу и продлил победную серию до 7 матчей.
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. «Лион» обыграл «Нант» в 35-м туре чемпионата Франции по футболу и продлил победную серию до 7 матчей.
Встреча, прошедшая в субботу в пригороде Лиона, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. Голы забили Мемфис Депай (40-я минута) и Бертран Траоре (69).
«Лион» набрал 72 очка и вышел на второе место в чемпионате, «Нант» (46) — 9-й.
|Брюно Женезьо
|Клаудио Раньери
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|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|25
|Удары (всего)
|12
|11
|Удары в створ
|4
|6
|Угловые
|4
|7
|Фолы
|14
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Антони Готье (Франция)