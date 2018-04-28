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21:43 (мск), источник: Р-Спорт

«Лион» одержал 7-ю победу подряд в чемпионате Франции

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. «Лион» обыграл «Нант» в 35-м туре чемпионата Франции по футболу и продлил победную серию до 7 матчей.

Источник: AFP 2018

Встреча, прошедшая в субботу в пригороде Лиона, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. Голы забили Мемфис Депай (40-я минута) и Бертран Траоре (69).

«Лион» набрал 72 очка и вышел на второе место в чемпионате, «Нант» (46) — 9-й.

Лион 2:0
Первый тайм: 1:0
Нант
28.04.2018, 18:00 основной раунд: 35-й тур Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres)
Главные тренеры
Брюно Женезьо Клаудио Раньери
Голы
39′ Мемфис Депай 11
68′ Бертран Траоре 10
Составы
Антони Лопеш 1
Рафаэл да Силва 4
Антониу Марселу 6
59′ Жереми Морель 15
Ферлан Менди 22
Уссем Ауар 8
Набиль Фекир 18
Люка Тузар 29
88′ Мемфис Депай 11
Максвел Гнали Корне 27
79′ Танги Ндомбеле 28
Жордан Ферри 12
75′ Бертран Траоре 10
Мариано Диас 9
30 Чиприан Тэтэрушану
4 Николя Паллуа
5 Коффи Джиджи
6 Педру Алвес Лукас Лима
15 Лео Дюбуа
18 Самюэль Мутуссами
19 Абдулай Туре
28 Валентен Ронжье
7 Жюль Илоки 74′
10 Ясин Бамму
8 Адриен Томассон 69′
14 Яссин Эль-Ганасси 77′
22 Прежюс Накульма 69′
26 Калифа Кулибали
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
25 Удары (всего) 12
11 Удары в створ 4
6 Угловые 4
7 Фолы 14
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Антони Готье (Франция)
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Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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