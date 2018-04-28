Канадка Эжени Бушар - самая красивая теннисистка планеты
«Интер» — «Ювентус»: стартовые составы
Стали известны стартовые составы команд на матч 35-го тура чемпионата Италии «Интер» — «Ювентус».
Стали известны стартовые составы команд на матч 35-го тура чемпионата Италии «Интер» — «Ювентус».
«Интер»: Ханданович, Канселу, Шкриньяр, Миранда, Д’Амброзио, Брозович, Весино, Кандрева, Рафинья, Перишич, Икарди
Запасные: Паделли, Берни, Лисандро, Раноккия, Карамо, Борха Валеро, Сантон, Эдер, Далберт, Пинамонти
«Ювентус»: Буффон, Куадрадо, Ругани, Барцальи, Алекс Сандро, Матюиди, Пьянич, Хедира, Дуглас Коста, Манджукич, Игуаин.
Запасные: Щесны, Пинсольо, Хеведес, Бенатия, Лихтштайнер, Асамоа, Бентанкур, Маркизио, Бернардески, Дибала.
Матч начнется в 21:45 по Москве.