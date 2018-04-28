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21:54 (мск), источник: Советский спорт

«Интер» — «Ювентус»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы команд на матч 35-го тура чемпионата Италии «Интер» — «Ювентус».

Источник: Reuters

«Интер»: Ханданович, Канселу, Шкриньяр, Миранда, Д’Амброзио, Брозович, Весино, Кандрева, Рафинья, Перишич, Икарди

Запасные: Паделли, Берни, Лисандро, Раноккия, Карамо, Борха Валеро, Сантон, Эдер, Далберт, Пинамонти

«Ювентус»: Буффон, Куадрадо, Ругани, Барцальи, Алекс Сандро, Матюиди, Пьянич, Хедира, Дуглас Коста, Манджукич, Игуаин.

Запасные: Щесны, Пинсольо, Хеведес, Бенатия, Лихтштайнер, Асамоа, Бентанкур, Маркизио, Бернардески, Дибала.

Матч начнется в 21:45 по Москве.

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