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«Атырау» одержал первую победу в КПЛ-2018
Это случилось в седьмом туре.
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Это случилось в седьмом туре.
Футболисты «Атырау» обыграли «Жетысу» в домашнем матче седьмого тура казахстанской
Игра проходила сегодня, 28 апреля, и завершилась со счетом 1:0. Автором победного гола «Атырау» на 68-й минуте стал полузащитник Марат Хайруллин.
Для «Атырау» эта победа стала первой в КПЛ-2018, а «Жетысу» потерпел пятое поражение. С семью очками талдыкорганцы идут седьмыми, а «Атырау» с пятью баллами занимает девятое место.