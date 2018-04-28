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17:40 (мск), источник: Vesti.kz

Гол и ассист Аршавина принесли «Кайрату» волевую победу над «Иртышом»

За несколько часов до игры павлодарцы уволили главного тренера.

Футболисты «Иртыша» проиграли «Кайрату» в домашнем матче седьмого тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра проходила сегодня, 28 апреля, в Павлодаре и завершилась со счетом 1:2.

На 11-й минуте румынский полузащитник Дору Попадюк вывел «Иртыш» вперед. Сравнять счет «Кайрат» смог в концовке первого тайма — автором гола стал российский хавбек Андрей Аршавин.

Исход же матча решился во втором тайме. Победный гол «Кайрата» на 63-й минуте забил вышедший на замену норвежский нападающий Чума Анене, которому ассистировал Аршавин.

Отметим, что за несколько часов до этого матча «Иртыш» уволил испанского тренера Жерарда Нуса.

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