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Гол и ассист Аршавина принесли «Кайрату» волевую победу над «Иртышом»
За несколько часов до игры павлодарцы уволили главного тренера.
За несколько часов до игры павлодарцы уволили главного тренера.
Футболисты «Иртыша» проиграли «Кайрату» в домашнем матче седьмого тура казахстанской
Игра проходила сегодня, 28 апреля, в Павлодаре и завершилась со счетом 1:2.
На 11-й минуте румынский полузащитник Дору Попадюк вывел «Иртыш» вперед. Сравнять счет «Кайрат» смог в концовке первого тайма — автором гола стал российский хавбек Андрей Аршавин.
Исход же матча решился во втором тайме. Победный гол «Кайрата» на 63-й минуте забил вышедший на замену норвежский нападающий Чума Анене, которому ассистировал Аршавин.
Отметим, что за несколько часов до этого матча «Иртыш» уволил испанского тренера Жерарда Нуса.