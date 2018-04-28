Матч «Кайсар» — «Ордабасы» после скандала с давлением на главного судью завершился ничьей
По этому факту возбуждено уголовное дело.
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По этому факту возбуждено уголовное дело.
Футболисты «Кайсара» сыграли вничью с шымкентким «Ордабасы» в домашнем матче седьмого тура казахстанской
Игра проходила сегодня, 28 апреля, в Кызылорде и завершилась со счетом 0:0.
Отметим, что накануне ДВД Кызылординской области возбудил уголовное дело
Для «Ордабасы» эта ничья стала первой в КПЛ, а для «Кайсара» — третьей. Шымкентский клуб не может выиграть третий матч подряд, а «Кайсар» еще ни разу не побеждал в чемпионате. С 13 очками «Ордабасы» идет четвертым, а «Кайсар» с тремя баллами занимает предпоследнее, 11-е место.