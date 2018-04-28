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15:38 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барса» — чемпион? Главные интриги футбольных выходных

Венгер в последний раз едет к Моуринью с «Арсеналом», а «Юве» рискует потерять лидерство в Серии А.

Источник: Reuters

28.04, 16:30

«Шальке-04» — «Боруссия» (М)

С чемпионом в Германии всё как обычно, а вот всё, что ниже, — сумасшедшая интрига. После победы над ближайшими преследователями из Дортмунда «Шальке» вырвался вперёд и теперь занимает второе место в лиге. Но отрыв минимален — двухочковое преимущество они могут упустить уже в этом туре. Тем более у их нынешнего соперника мотивации тоже через край — «Боруссия» из Мёнхенгладбаха всего в четырёх очках от еврокубков.

28.04, 21:45

Футбол
Италия 2017/2018
Тур 35, 28.04.2018, 21:45
Интер
-Ювентус-

«Интер» — «Ювентус»

Серия А, спасибо за сезон! Если бы не ты, интриги бы этой весной не было ни в одном ведущем чемпионате Европы. Не проигрывающий 20 матчей лиги подряд «Юве» в последней игре уступил своему главному конкуренту — «Наполи». На ушах стоял весь Неаполь — советуем заглянуть в YouTube, чтобы прочувствовать момент. Теперь «Юве» едет в гости к неуступчивому «Интеру» Лучано Спаллетти, который к тому же борется за выход в Лигу чемпионов. Любая потеря очков грозит «Ювентусу» потерей первой строчки.

«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»

Уж не знаем, что ждёт Венгера в ближайшем будущем, но с «Арсеналом» против Моуринью он уже не сыграет. Именно этот дерзкий португалец пришёл в АПЛ в 2000-х и сразу отбросил на вторые роли местного гения. Неудивительно, что тренеры с тех пор постоянно ссорились. Но сейчас — совсем другое время, Моуринью остепенился, а Венгер признал в коллеге одного из величайших тренеров в истории футбола. Специалисты успели обменяться комплиментами и, кажется, этот матч будет образцово показательным выражением уважения друг другу после стольких лет вражды. Главное, чтобы это не перешло на поле. Уважение уважением, но от подобной афиши ждёшь космического футбола.

29.04, 19:00

Футбол
Италия 2017/2018
Тур 35, 29.04.2018, 19:00
Фиорентина
-Наполи-

«Фиорентина» — «Наполи»

Если «Юве» потеряет очки в своём матче (см. выше), эта встреча становится центральной игрой этих выходных. «Наполи» набрал отличный ход, а вот «Фиорентина» притормозила, проиграв два матча подряд. К тому же в последней игре команда из-за красной карточки потеряла полузащитника Брайана Дабо. Но мотивация у «фиалок» всё ещё остаётся, в последних играх они могут зацепиться за место в Лиге Европы. «Наполи» просто не будет, но по-другому и быть не могло: на кону долгожданное чемпионство.

29.04, 21:45

«Депортиво» — «Барселона»

Чтобы стать чемпионом Испании, «Барсе» в этом матче достаточно сыграть вничью. Если кто не в курсе, каталонцы в этом году ставят невероятный рекорд. Команда не проигрывает в Примере уже 40 матчей подряд! На первый взгляд, «Депортиво» — явный аутсайдер и не должен стать преградой для продления серии. Но есть маленькая надежда на то, что парни из Ла-Коруньи будут биться до последнего: потеря очков лишит их даже теоретических шансов остаться в лиге на следующий сезон.

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