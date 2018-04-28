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12:29 (мск), источник: Р-Спорт

Диего Марадона остался без работы

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Диего Марадона ушел в отставку с должности главного тренера футбольного клуба «Аль-Фуджайра» после того, как не смог вывести команду в элитный дивизион чемпионата ОАЭ, сообщил агент и адвокат аргентинца Матиас Морла.

Источник: Reuters

В пятницу «Аль-Фуджайра» сыграла вничью с «Хаур-Факканом» (1:1) и с 44 очками (по 11 побед и ничьих, 0 поражений) стала третьей в турнирной таблице второго дивизиона чемпионата ОАЭ.

«После ничьей, не достигнув цели по повышению в классе “Аль-Фуджайры”, Диего Марадона больше не будет тренером команды. Решение было принято по взаимному согласию, Диего желает всего лучшего клубу», — написал Морла в своем микроблоге в Twitter.

Марадона, являющийся одним из лучших игроков в истории футбола, возглавил «Аль-Фуджайру» в мае прошлого года. Перед ним ставилась задача вернуть команду в элитный дивизион чемпионата ОАЭ. Ранее 57-летний Марадона тренировал на родине «Текстил Мандию», «Расинг» (Авельянеда), сборную Аргентины, а также другой клуб из ОАЭ «Аль-Васл».

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