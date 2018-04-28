Диего Марадона остался без работы

В пятницу «Аль-Фуджайра» сыграла вничью с «Хаур-Факканом» (1:1) и с 44 очками (по 11 побед и ничьих, 0 поражений) стала третьей в турнирной таблице второго дивизиона чемпионата ОАЭ.
«После ничьей, не достигнув цели по повышению в классе “Аль-Фуджайры”, Диего Марадона больше не будет тренером команды. Решение было принято по взаимному согласию, Диего желает всего лучшего клубу», — написал Морла в своем микроблоге в Twitter.
Марадона, являющийся одним из лучших игроков в истории футбола, возглавил «Аль-Фуджайру» в мае прошлого года. Перед ним ставилась задача вернуть команду в элитный дивизион чемпионата ОАЭ. Ранее 57-летний Марадона тренировал на родине «Текстил Мандию», «Расинг» (Авельянеда), сборную Аргентины, а также другой клуб из ОАЭ «Аль-Васл».