«Барселона» захотела вернуть Неймара

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«Мне нравятся, когда лучшие футболисты выступают в чемпионате Испании. Конечно, я был бы рад возвращению Неймара в “Барселону”», — заявил он.

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Глава каталонской команды прокомментировал решение мадридского «Реала» не организовывать для сине-гранатовых чемпионский коридор. «Каждый поступает так, как считает правильным. Если чемпионского коридора не будет, значит, не будет.

Думаю, нечто похожее уже происходило когда-то, но я на самом деле не помню», — отметил он.

Неймар решил покинуть ПСЖ из-за недовольства уровнем чемпионата и жизнью в Париже. В середине марта сообщалось, что футболист попросил отца начать переговоры по переходу в «Реал». СМИ также называли каталонскую «Барселону» одним из вариантов продолжения карьеры форварда.