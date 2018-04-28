«Барселона» захотела вернуть Неймара
Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу рассказал о желании вернуть в клуб нападающего ПСЖ Неймара. Его слова приводит Marca.
Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу рассказал о желании вернуть в клуб нападающего ПСЖ Неймара. Его слова приводит Marca.
«Мне нравятся, когда лучшие футболисты выступают в чемпионате Испании. Конечно, я был бы рад возвращению Неймара в “Барселону”», — заявил он.
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Думаю, нечто похожее уже происходило
Неймар решил покинуть ПСЖ
В ноябре 2017-го Marca также писала, что Неймар в слезах просил Бартомеу не продавать его в ПСЖ летом того же года. В итоге трансфер состоялся, и каталонцы получили за форварда 222 миллиона евро.