Президент «Барселоны» Бартомеу признался, что хотел бы вернуть Неймара в клуб
Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу признался, что хотел бы вернуть в клуб нападающего «ПСЖ» Неймара, если бы у него была такая возможность.
Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу признался, что хотел бы вернуть в клуб нападающего «ПСЖ» Неймара, если бы у него была такая возможность.
«Мне нравятся, когда лучшие футболисты выступают в чемпионате Испании. Конечно, я был бы за возвращение Неймара в «Барселону», — приводит слова Бартомеу Marca.
После ухода из «Барселоны» прошлым летом Неймар публично называл Бартомеу «посмешищем». Каталонский клуб получил за игрока от «ПСЖ» € 222 млн. Испанские СМИ в ранее сообщали, что игрок разочаровался в своём решении и испытывает ностальгию по тем временам, когда защищал цвета
Отмечалось также, что Неймар покинул клуб, не желая находиться в тени форварда «Барселоны» Лионеля Месси и стремясь играть роль первой скрипки в парижской команде. Кроме того, сообщалось, что Неймара намерен приобрести мадридский «Реал».