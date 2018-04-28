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01:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Президент «Барселоны» Бартомеу признался, что хотел бы вернуть Неймара в клуб

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу признался, что хотел бы вернуть в клуб нападающего «ПСЖ» Неймара, если бы у него была такая возможность.

Источник: AFP 2018

«Мне нравятся, когда лучшие футболисты выступают в чемпионате Испании. Конечно, я был бы за возвращение Неймара в «Барселону», — приводит слова Бартомеу Marca.

После ухода из «Барселоны» прошлым летом Неймар публично называл Бартомеу «посмешищем». Каталонский клуб получил за игрока от «ПСЖ» € 222 млн. Испанские СМИ в ранее сообщали, что игрок разочаровался в своём решении и испытывает ностальгию по тем временам, когда защищал цвета сине-гранатовых.

Отмечалось также, что Неймар покинул клуб, не желая находиться в тени форварда «Барселоны» Лионеля Месси и стремясь играть роль первой скрипки в парижской команде. Кроме того, сообщалось, что Неймара намерен приобрести мадридский «Реал».

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