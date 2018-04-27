Эмери-канские горки: все клубы «тренеришки»
Сегодня на
Сегодня на
«ЛОРКА ДЕПОРТИВА»
В ноябре 2004 года 33-летний полузащитник «Лорки Депортива» Унаи Эмери, пропустивший последние несколько месяцев
Эмери, давно готовившийся к завершению игровой карьеры, без промедления согласился. Бывшие партнеры по команде очень удивились, увидев его через несколько дней на тренировке в совершенно новой роли, но кадровая перестановка произвела невероятный эффект: второй круг «Лорка» прошла на одном дыхании, запрыгнула на четвертую строчку в таблице и в двух стыковых раундах добыла путевку в сегунду.
Второй сезон у него вышел еще краше — «Лорка» стала открытием чемпионата, ровно прошла по турниру и едва не сотворила сенсацию, остановившись в пяти очках от зоны стыковых матчей за выход в примеру и оставшись на пятом месте.
Перейдя в конце сезона в «Альмерию», финишировавшую сразу вслед за клубом из Мурсии, Эмери не застал трагический финал «Лорки» — всего через год она заняла предпоследнюю строчку с конца (21-ю), вновь вылетела в третий дивизион, а через несколько лет прекратила существование.
«АЛЬМЕРИЯ»
С «Альмерией» же под руководством Эмери произошло все с точностью до наоборот — к весне 2007-го команда из одноименного города уверенно шла в лидерах сегунды, взяв в итоге серебро и впервые в своей истории поднявшись в элитный дивизион. Перед сезоном-2007/08 баскский тренер за 3 миллиона евро купил в дубле «Реала» Альваро Негредо и за 2,5 — у бразильского «Атлетико Минейро» — Диего Алвеса, одного из лучших вратарей чемпионата Испании последующих лет.
Дебютный сезон «Альмерии» в примере вышел на загляденье: дома обыграли «Реал» (2:0, один из мячей с пенальти забил как раз Негредо), сыграли вничью с «Барселоной» (2:2) и заняли итоговое восьмое место, опередив «Валенсию», «Атлетик» и многих других зубров испанского футбола. Было ясно, что молодого тренера (Эмери не было еще и 37) теперь с руками оторвут.
«ВАЛЕНСИЯ»
Ловчее других оказалась как раз обойденная «Альмерией» «Валенсия». «Летучие мыши» только начали выходить из пике, в котором оказались после незабываемых двух периодов: с Эктором Купером (два проигранных финала ЛЧ за два года — «Реалу» в 2000-м и «Баварии» в 2001-м) и с Рафаэлем Бенитесом (два испанских чемпионства за три года в 2002-м и 2004-м).
После этого «Валенсию» начало лихорадить, за четыре сезона с командой успели поработать пять тренеров, и вдруг пришел Эмери и остался сразу на четыре года. За это время он успел, будто на американских горках, прокатиться от порога увольнения, когда в первом сезоне занял с командой лишь 6-е место, до трех бронзовых медалей подряд в следующие три года, попадания в Лигу чемпионов (путь к еврокубкам от третьего испанского дивизиона занял у Унаи шесть лет) и признания «Местальи».
В мае 2012-го, неожиданно для многих, он принял решение покинуть Испанию и отправиться за новым опытом — в московский «Спартак».
«СПАРТАК»
Несколько лет назад Эмери в интервью «СЭ» рассказал, почему сделал такой выбор: «Вариант со “Спартаком” привлек в первую очередь возможностью выиграть чемпионский титул. Еще это был шанс узнать новую страну, окунуться в незнакомую реальность. Одна беда: перестроиться на другой чемпионат оказалось куда сложнее, чем я думал».
Действительно сложно — российская командировка заняла у испанца всего полгода; потеряв контроль над командой и проиграв ряд важных встреч уже в ноябре, Эмери был уволен. Начав с побед в трех первых турах чемпионата и преодолев квалификационный раунд ЛЧ, «Спартак» забуксовал, Эмери был недоволен игроками, а игроки — им, и все закончилось бессмертным «Да вон, пусть говорит наш тренеришка!» от Дзюбы после разгрома от «Динамо» (1:5). В тот же день Эмери указали на дверь, и он вернулся в Испанию.
«СЕВИЛЬЯ»
Вернулся, чтобы стать одним из самых успешных тренеров в истории «Севильи». Три победы в Лиге Европы подряд — прежде такое не удавалось ни одному специалисту. Подчинив себе второй по значимости еврокубок, он не снискал особенной славы на внутренней арене, за 3,5 года так и не поднявшись с севильцами выше пятого места и проиграв напоследок финал Кубка Испании, куда южане вышли впервые за шесть лет, «Барселоне» (0:2). Но слава покорителя Европы, пусть и в меньшем, чем Лига чемпионов, масштабе распространилась повсюду — и на Эмери сделали ставку катарские боссы «ПСЖ».
«ПСЖ»
Здесь важно напомнить, что каждую свою предыдущую победу Унаи выстрадал, выжимая максимум из средних по классу футболистов, которые от его пассионарности загорались как спичка и горели до самого конца. Теперь же ему предстояло тренировать клуб, рвущийся в когорту европейских грандов, чей самый дорогой футболист один вскоре будет стоить столько же, сколько ¾ состава любой из его предыдущих команд. И практика показала, что с такими игроками управляться ему невероятно сложно. Первый сезон в Париже, уверен, ему хотелось скорее забыть: упущенный в борьбе с «Монако» чемпионский титул и унизительное поражение от «Барселоны» 1:6 после домашних 4:0 в 1/8 финала ЛЧ.
Сделав правильные выводы, на второй год во Франции баск пошел на явный взлет с ревущими моторами, задолго до окончания лиги 1 взяв первый в своей тренерской карьере чемпионский титул. Но вот незадача — мечты катарских владельцев о европейском господстве так и остались мечтами: «Реал» уверенно выбил «ПСЖ» из борьбы за «Ушастый Кубок», и Эмери признал поражение, предоставив возможность на следующий сезон попытать счастья в Европе с парижанами
А иначе и быть не может.