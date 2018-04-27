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19:49 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Эмери-канские горки: все клубы «тренеришки»

Сегодня на пресс-конференции перед матчем 35-го тура чемпионата Франции с «Генгамом» Унаи Эмери объявил, что по окончании сезона покинет пост главного тренера «ПСЖ». Вспоминаем, как развивалась карьера испанского специалиста, к 46 годам успевшего поработать с шестью клубами из трех разных стран.

«ЛОРКА ДЕПОРТИВА»

​​​​​​​Унаи ЭМЕРИ в «Лорке»

В ноябре 2004 года 33-летний полузащитник «Лорки Депортива» Унаи Эмери, пропустивший последние несколько месяцев из-за травмы колена, получил неожиданное предложение от президента клуба: возглавить команду вместо Кике Яге, с которым дела у коллектива из Мурсии шли совсем плохо — вместо ожидаемого повышения в классе из третьего во второй испанский дивизион впереди замаячил вылет в четвертый.

Эмери, давно готовившийся к завершению игровой карьеры, без промедления согласился. Бывшие партнеры по команде очень удивились, увидев его через несколько дней на тренировке в совершенно новой роли, но кадровая перестановка произвела невероятный эффект: второй круг «Лорка» прошла на одном дыхании, запрыгнула на четвертую строчку в таблице и в двух стыковых раундах добыла путевку в сегунду.

Второй сезон у него вышел еще краше — «Лорка» стала открытием чемпионата, ровно прошла по турниру и едва не сотворила сенсацию, остановившись в пяти очках от зоны стыковых матчей за выход в примеру и оставшись на пятом месте.

Перейдя в конце сезона в «Альмерию», финишировавшую сразу вслед за клубом из Мурсии, Эмери не застал трагический финал «Лорки» — всего через год она заняла предпоследнюю строчку с конца (21-ю), вновь вылетела в третий дивизион, а через несколько лет прекратила существование.

«АЛЬМЕРИЯ»

Унаи ЭМЕРИ в «Альмерии»

С «Альмерией» же под руководством Эмери произошло все с точностью до наоборот — к весне 2007-го команда из одноименного города уверенно шла в лидерах сегунды, взяв в итоге серебро и впервые в своей истории поднявшись в элитный дивизион. Перед сезоном-2007/08 баскский тренер за 3 миллиона евро купил в дубле «Реала» Альваро Негредо и за 2,5 — у бразильского «Атлетико Минейро» — Диего Алвеса, одного из лучших вратарей чемпионата Испании последующих лет.

Дебютный сезон «Альмерии» в примере вышел на загляденье: дома обыграли «Реал» (2:0, один из мячей с пенальти забил как раз Негредо), сыграли вничью с «Барселоной» (2:2) и заняли итоговое восьмое место, опередив «Валенсию», «Атлетик» и многих других зубров испанского футбола. Было ясно, что молодого тренера (Эмери не было еще и 37) теперь с руками оторвут.

«ВАЛЕНСИЯ»

Унаи ЭМЕРИ в «Валенсии»

Ловчее других оказалась как раз обойденная «Альмерией» «Валенсия». «Летучие мыши» только начали выходить из пике, в котором оказались после незабываемых двух периодов: с Эктором Купером (два проигранных финала ЛЧ за два года — «Реалу» в 2000-м и «Баварии» в 2001-м) и с Рафаэлем Бенитесом (два испанских чемпионства за три года в 2002-м и 2004-м).

После этого «Валенсию» начало лихорадить, за четыре сезона с командой успели поработать пять тренеров, и вдруг пришел Эмери и остался сразу на четыре года. За это время он успел, будто на американских горках, прокатиться от порога увольнения, когда в первом сезоне занял с командой лишь 6-е место, до трех бронзовых медалей подряд в следующие три года, попадания в Лигу чемпионов (путь к еврокубкам от третьего испанского дивизиона занял у Унаи шесть лет) и признания «Местальи».

В мае 2012-го, неожиданно для многих, он принял решение покинуть Испанию и отправиться за новым опытом — в московский «Спартак».

«СПАРТАК»

Унаи ЭМЕРИ | Источник: Спорт-Экспресс

Несколько лет назад Эмери в интервью «СЭ» рассказал, почему сделал такой выбор: «Вариант со “Спартаком” привлек в первую очередь возможностью выиграть чемпионский титул. Еще это был шанс узнать новую страну, окунуться в незнакомую реальность. Одна беда: перестроиться на другой чемпионат оказалось куда сложнее, чем я думал».

Действительно сложно — российская командировка заняла у испанца всего полгода; потеряв контроль над командой и проиграв ряд важных встреч уже в ноябре, Эмери был уволен. Начав с побед в трех первых турах чемпионата и преодолев квалификационный раунд ЛЧ, «Спартак» забуксовал, Эмери был недоволен игроками, а игроки — им, и все закончилось бессмертным «Да вон, пусть говорит наш тренеришка!» от Дзюбы после разгрома от «Динамо» (1:5). В тот же день Эмери указали на дверь, и он вернулся в Испанию.

«СЕВИЛЬЯ»

Унаи ЭМЕРИ после третьей победы в Лиге Европы подряд

Вернулся, чтобы стать одним из самых успешных тренеров в истории «Севильи». Три победы в Лиге Европы подряд — прежде такое не удавалось ни одному специалисту. Подчинив себе второй по значимости еврокубок, он не снискал особенной славы на внутренней арене, за 3,5 года так и не поднявшись с севильцами выше пятого места и проиграв напоследок финал Кубка Испании, куда южане вышли впервые за шесть лет, «Барселоне» (0:2). Но слава покорителя Европы, пусть и в меньшем, чем Лига чемпионов, масштабе распространилась повсюду — и на Эмери сделали ставку катарские боссы «ПСЖ».

«ПСЖ»

Источник: AFP 2018

Здесь важно напомнить, что каждую свою предыдущую победу Унаи выстрадал, выжимая максимум из средних по классу футболистов, которые от его пассионарности загорались как спичка и горели до самого конца. Теперь же ему предстояло тренировать клуб, рвущийся в когорту европейских грандов, чей самый дорогой футболист один вскоре будет стоить столько же, сколько ¾ состава любой из его предыдущих команд. И практика показала, что с такими игроками управляться ему невероятно сложно. Первый сезон в Париже, уверен, ему хотелось скорее забыть: упущенный в борьбе с «Монако» чемпионский титул и унизительное поражение от «Барселоны» 1:6 после домашних 4:0 в 1/8 финала ЛЧ.

Сделав правильные выводы, на второй год во Франции баск пошел на явный взлет с ревущими моторами, задолго до окончания лиги 1 взяв первый в своей тренерской карьере чемпионский титул. Но вот незадача — мечты катарских владельцев о европейском господстве так и остались мечтами: «Реал» уверенно выбил «ПСЖ» из борьбы за «Ушастый Кубок», и Эмери признал поражение, предоставив возможность на следующий сезон попытать счастья в Европе с парижанами кому-нибудь другому. Скорее всего, с футбольными грандами он в ближайшее время сотрудничать не будет — тем интереснее узнать, кто из «темных лошадок» выстрелит под его руководством в ближайшее время.

А иначе и быть не может.

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