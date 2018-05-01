Великобритания пробилась в высший дивизион чемпионата мира.
19-летний австралиец забил гол ударом скорпиона (видео)
Полузащитник «Ньюкасл Джетс» Райли Макгри отличился в матче с «Мельбурн Сити».
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Полузащитник «Ньюкасл Джетс» Райли Макгри отличился в матче с «Мельбурн Сити».
На 57-й минуте при счете 0:1 19-летний игрок пробил ударом скорпиона и попал в ворота.
После этого его имя в википедии поменяли на Riley Rene Higuita McGree — в честь Рене Игиты, который прославился таким ударом.
«Ньюкасл Джетс» в итоге выиграли матч — 2:1.