19-летний австралиец забил гол ударом скорпиона (видео)

На 57-й минуте при счете 0:1 19-летний игрок пробил ударом скорпиона и попал в ворота.



После этого его имя в википедии поменяли на Riley Rene Higuita McGree — в честь Рене Игиты, который прославился таким ударом.



«Ньюкасл Джетс» в итоге выиграли матч — 2:1.