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08:01 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

19-летний австралиец забил гол ударом скорпиона (видео)

Полузащитник «Ньюкасл Джетс» Райли Макгри отличился в матче с «Мельбурн Сити».

Источник: Reuters

На 57-й минуте при счете 0:1 19-летний игрок пробил ударом скорпиона и попал в ворота.

После этого его имя в википедии поменяли на Riley Rene Higuita McGree — в честь Рене Игиты, который прославился таким ударом.

«Ньюкасл Джетс» в итоге выиграли матч — 2:1.

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