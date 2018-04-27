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19:22 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Спаллетти против чемпионства «Ювентуса», «Барселона» в шаге от золотого дубля

Анонсируем самые интересные матчи, которые пройдут в Европе в ближайшие выходные.

Источник: AFP 2018

ИТАЛИЯ: ПОМОЖЕТ ЛИ «ИНТЕР» СЕБЕ И НЕАПОЛЮ?

На Апеннинах в субботу внимание будет приковано к «Сан-Сиро»: на «дерби Италии» между «Интером» и «Ювентусом» проданы все билеты, и ожидается рекордная выручка более 5 миллионов евро. Частично ее обеспечат собирающиеся в Милан 10 тысяч поклонников туринцев, ведь нас ждет ключевое противостояние в чемпионской гонке, где «Старая синьора» растеряла шестиочковое преимущество и теперь опережает «Наполи» всего на один балл.

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Вдобавок ко всему лидер потерял ключевого защитника Кьеллини, и в непростой ситуации болельщики «Юве» решили поддержать команду, во время визита на базу объяснив игрокам: нынешнее скудетто важнее предыдущих. Команду Лучано Спаллетти, добившуюся в первом круге ничьей в Турине, мотивирует гонка за местом в Лиге чемпионов, в которой черно-синие преследуют два римских клуба.

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ИСПАНИЯ: ВСЛЕД ЗА КУБКОМ — ЧЕМПИОНСКИЙ ТИТУЛ

Итальянской интригой можно восхищаться, тогда как в других лигах «большой пятерки» о серьезной борьбе за титул говорить не приходится. Уже стали чемпионами «Бавария», «Манчестер Сити» и «ПСЖ», а в воскресенье компанию им должна составить «Барселона». После триумфального финала Кубка Испании пришло время оформлять золотой дубль, от которого каталонцев отделяет победа над отчаянно сражающимся за выживание «Депортиво».

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Галисийцы усвоили требования Кларенса Зеедорфа и отчаянно цепляются за соломинку, но их шансы спастись колеблются где-то в районе нуля. Отыграть девятиочковое отставание от «Леванте» можно только чудом, для которого необходим подвиг по расписанию, как в марте прошлого года, когда «Барса» была повержена на «Риасоре» со счетом 2:1.

ГЕРМАНИЯ: «БАВАРИЯ» ПРОТИВ БУДУЩЕГО ТРЕНЕРА

Нико Ковач, который сменит Юппа Хайнкеса на посту главного тренера «Баварии», попрощается с «Айнтрахтом"19 мая, когда на берлинском олимпийском стадионе состоится финальный матч Кубка Германии. По иронии судьбы, соперником франкфуртцев в этот день станет как раз мюнхенский суперклуб, а в субботу нынешняя и будущая команды хорвата проведут своеобразную репетицию. Впрочем, это определение скорее подходит для уже оформившей чемпионский титул «Баварии», чьи мысли заняты Лигой чемпионов, тогда как «Айнтрахт» рискует пролететь мимо еврокубков. Проигрыш на «Алльянц Арене» может лишь усугубить непростую ситуацию.

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ТУРЦИЯ: ЗОЛОТОЕ СТАМБУЛЬСКОЕ ДЕРБИ

Не успели утихнуть страсти после скандального кубкового дерби «Фенербахче» — «Бешикташ», обернувшегося пятью швами, наложенными на голову главного тренера «орлов» Шенола Гюнеша, а Турция снова в центре внимания. Теперь в другом стамбульском дерби может решиться судьба титула, за который спорят возглавляющий таблицу «Галатасарай» и отстающий на одно очко действующий чемпион «Бешикташ». Победитель может получить все, тогда как проигравшему грозит катастрофа, ведь «Истанбул ББ» также отделяет от первого места один балл, а «Фенербахче» — три. Путевок же в Лигу чемпионов, в отличие от России, у Турции только две.

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ЧТО СМОТРЕТЬ В ВЫХОДНЫЕ

28 апреля, суббота
«Бавария» — «Айнтрахт» Ф. 16.30. Стадион «Алльянц Арена».
«Интер» — «Ювентус». 21.45. Стадион «Сан-Сиро».

29 апреля, воскресенье
«Селтик» — «Рейнджерс». 14:00. Стадион «Селтик Парк».
«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал». 18.30. Стадион «Олд Траффорд».
«Галатасарай» — «Бешикташ». 19.00. Стадион «Тюрк Телеком».
«Депортиво» — «Барселона». 21.45. Стадион «Риасор». ​

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