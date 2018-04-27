Легенда аргентинского футбола исполнил мечту юного болельщика из Казахстана.
СМИ: Венгер подпишет контракт с «ПСЖ» на четыре года
По информации Le10sport.com, Венгер провел переговоры с руководством «ПСЖ» две недели назад.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
По информации Le10sport.com, Венгер провел переговоры с руководством «ПСЖ» две недели назад.
Французский клуб предложил 68-летнему специалисту контракт на четыре года.
Унаи Эмери: Мой преемник увидит, что «ПСЖ» это большой клуб.
Напомним, что Венгер покинет «Арсенал» по окончании сезона. Также главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери сообщил, что попрощается с командой после окончания чемпионата.