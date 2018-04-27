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17:48 (мск), источник: Советский спорт

СМИ: Венгер подпишет контракт с «ПСЖ» на четыре года

По информации Le10sport.com, Венгер провел переговоры с руководством «ПСЖ» две недели назад.

Источник: Reuters

Французский клуб предложил 68-летнему специалисту контракт на четыре года.

Унаи Эмери: Мой преемник увидит, что «ПСЖ» это большой клуб.

Напомним, что Венгер покинет «Арсенал» по окончании сезона. Также главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери сообщил, что попрощается с командой после окончания чемпионата.

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