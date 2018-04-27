Последнее странствие Дон Кихота. Андрес Иньеста объявил об уходе из «Барселоны»
Сегодня полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста на
Сегодня полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста на
Если внимательно изучить данные, которые предоставляет департамент статистики и учета приезжих городского совета каталонской столицы, то можно узнать, что в 1996 году в Барселону прибыло 11 028 человек, 99 из которых приехало из
«АЛЬБАСЕТЕ»
Он все детство возился с мячом — других развлечений в родной Фуэнтеальбилье, небольшом городке неподалеку от Альбасете, не было. Как не было там и футбольных полей, поэтому вторым домом для Иньесты стала школьная спортивная площадка из бетона, на которой он оставался до позднего вечера — фонари не работали, и в
В семь лет Андреса не приняли в футбольную школу «Альбасете» — туда брали только с восьми; но Хосе Антонио, его отец, никогда не принимал «нет» в качестве ответа. Он отвез сына к знакомому тренеру, у которого сам занимался
Следующие пять лет отец, каменщик по профессии, три раза в неделю исправно возил его на тренировки и забирал оттуда, на обратном пути вручая сыну бутерброд с колбасой чорисо и сок, который готовила мама, работавшая официанткой в местном баре. Со второй попытки, уже в восьмилетнем возрасте, он попал в академию «Альбасете», где тут же начали кусать локти — почему мы не взяли его сразу же?! Иньеста был на голову ниже многих ровесников по росту, но на одну, а то и две головы превосходил всех по футбольной одаренности. Через несколько месяцев детскую команду «Альбасете» прозвали «Андрес и его друзья» — они прошли сезон без поражений, и в каждом матче вратари соперников в слезах доставали из сетки по
Через 20 лет Иньеста спасет родную команду от банкротства, потратив в общей сложности свыше миллиона евро из собственных сбережений на оплату долгов «Альбасете», и станет держателем контрольного пакета акций клуба.
«БАРСЕЛОНА»
Вернемся к началу истории.
Неизвестно, как сложилась бы жизнь Андреса, если все осталось бы так, как условлено. Но в пользу Иньесты сыграло то, что вместе с ним в списке Бенажа фигурировал еще один молодой игрок «Альбасете» Хорхе Тройтейро. Через две недели после турнира в Брюнете отец Тройтейро вместе с сыном возник на пороге «Ла Масии» и набросился на Торта: «Сеньор, или он остается здесь, или я увезу его в Мадрид. Но мой сын должен стать футболистом!» Торт вспомнил про талант из Фуэнтеальбильи и принял самое разумное решение — взять в школу обоих. Позвонил по знакомому номеру: «По крайней мере, они подружатся, не будут скучать по родным».
«Отец сказал мне: «Возможно, поезд твоей мечты пройдет в жизни лишь раз», а я ответил ему, что не хочу уезжать», — признается позже Иньеста. В его комнате над кроватью висели два постера — Микаэля Лаудрупа и Пепа Гвардьолы, — но он даже представить себе не мог, что оставит родной дом; мама, та и вовсе слышать ничего об этом не хотела. Отец не настаивал, но во время поездок на тренировки в машине все чаще стояла тишина. Желание должно было сформироваться самостоятельно. Наконец, в сентябре 1996-го Андрес решился: «Папа, звони в «Барселону».
Через несколько дней они выехали из дома, и та дорога, по словам Иньесты, превратилась в ад. Никогда еще отцовская машина не ездила так далеко — от Альбасете до Барселоны немногим больше 500 км; все те 6−7 часов глаза Андреса были на мокром месте: «Мы остановились в Тортосе, чтобы перекусить. Я не смог проглотить ни одного куска. Мама плакала без остановки, у отца тоже пропал аппетит, дедушка все пытался подбодрить меня… Родные пробыли со мной весь первый день в “Ла Масии” — худший день в моей жизни! Наутро я отправился на занятия, а они сказали мне: “Мы будем ждать тебя у школы”. Когда я вышел, их уже не было — они уехали. Это была лучшая возможность привести меня в чувство. Без слез, конечно, не обошлось, но останься они — и было бы гораздо хуже», — расскажет в одном интервью футболист.
ПЕП ГВАРДЬОЛА
Звонки родителям по ночам, дружба с Виктором Вальдесом,
ХАВИ
Когда в 2000 году тренер «Барселоны» Серра Феррер начал подтягивать Иньесту к тренировкам с первой командой, 29-летний Гвардьола шепнул 20-летнему Хави Эрнандесу: «Помяни мое слово, этот парень отправит меня на пенсию. Но ты не
Неизвестно, правда, случились бы все эти годы, окажись у Андреса меньше терпения — основа каталонцев далась ему далеко не сразу, в 18−20 лет он был, в лучшем случае, игроком ротации, а чаще просто оставался сторонним наблюдателем. Но уж
СБОРНАЯ ИСПАНИИ
Взяв со сборной Испании два золота чемпионатов Европы U16 и U19 и серебро ЧМ-U20, Андрес дождался вызова и в главную национальную команду страны. Примечательно, что дебютный матч Иньесты за «Красную Фурию» пришелся на товарищескую встречу с Россией в мае 2006 года — вы не поверите, где! — в Альбасете, в часе езды от его родного дома. На трибунах стадиона «Карлос Бельмонте» тогда сидела, пожалуй, вся Фуэнтеальбилья — оно и неудивительно, вместимость арены почти в восемь раз превышает численность родного городка футболиста (17 300 и 2 200 человек). Андрес появился на поле после перерыва, но Акинфеев с партнерами отстояли нулевую ничью.
Через четыре года одна женщина случайно приняла его за официанта в одном из баров, настолько непопулярным человеком даже в родной Испании он был. Пройдет месяц, и с этой несправедливостью будет покончено — об Иньесте узнает весь мир, когда он забьет в Йоханнесбурге самый важный мяч в истории испанского футбола; эти слова кажутся слишком громкими, как звук вувузелы, но первая для страны победа на чемпионатах мира — еще громче.
Тем удивительнее, что Иньеста, описывая тот удар в ворота голландцев в своей автобиографии, говорил только о тишине: «Мне казалось, что я оглох. Вокруг не было ни звука — только мяч, ворота, я. За несколько мгновений до передачи я инстинктивно сделал шаг назад, чтобы не залезть в офсайд, а после… После только тишина». Тишина — и Дани Харке, большой друг Андреса и капитан «Эспаньола», который умер за год до того финала от сердечного приступа, но который, как следовало из надписи на майке Иньесты, оказавшейся под сорванной футболкой, «всегда с нами». Прошло уже восемь лет, а Андреса
СЕМЬЯ
Ровно через девять месяцев после того забитого мяча у Андреса и его подруги Анны Ортис родилась дочь Валерия. Сегодня у пары уже трое детей — сын Паоло Андреа и вторая дочь Сиена. У Паоло должен был быть брат, но в марте 2014-го случилось несчастье — на седьмом месяце беременности Анна потеряла ребенка, мальчика, которому уже придумали имя — Андрес, в честь папы и прадеда по отцовской линии. «Я никогда не смогу забыть тебя. Люди не знакомы с тобой, но я знал тебя — ты был настоящим чудом. Хоть тебя и нет рядом с нами, я знаю, что ты — ангел. Мы боролись за тебя до самого конца, и это навсегда останется в наших сердцах», — написал об
ПОСЛЕДНЯЯ МЕДАЛЬ
В минувшем октябре 33-летний Иньеста стал первым в истории футбола действующим игроком, подписавшим с клубом пожизненный контракт. Такие соглашения заключались прежде с уже закончившими карьеру футболистами или со спонсорами, но случай Андреса стал уникальным. Экзистенциальная приставка, впрочем, не означала, что он теперь навечно принадлежит «Барселоне» — по условиям контракта он мог уйти в любой момент, когда пожелает, правда, с одним «но»: в клуб из менее конкурентного чемпионата. Простыми словами — в США, Катар, Китай или Индию. И как бы ни хотели поклонники
Говорят, важную роль в выборе Иньесты сыграло второе — после футбола, — дело всей его жизни: виноделие. По информации ряда испанских источников Андрес намерен вывести на китайский рынок вино собственной марки, которое с 2010 года производится на виноградниках в его родной Фуэнтеальбилье. А может быть ему, как и Дон Кихоту, однажды просто надоело сидеть на одном месте.
Пора собираться в путь.