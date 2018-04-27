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16:22 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Иньеста объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста на пресс-конференции объявил об уходе из каталонского клуба.

Источник: AP 2018

Нынешний сезон станет для 33-летнего испанца последним в составе сине-гранатовых.

— Это мой последний сезон здесь, — цитирует Иньесту AS. — Я обдумывал это решение долгое время. Для меня «Барса» — лучший клуб в мире. Он дал мне все.

Следующие три года чемпион мира проведет в китайском клубе «Чунцин Лифань». Напомним, Иньеста выступает за «Барселону» с 2002 года, выиграв за это время 31 трофей.

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