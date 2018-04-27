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Эмери сказал игрокам, что покинет «ПСЖ»
Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери объявил игрокам, что покинет команду по окончании сезона.
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Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери объявил игрокам, что покинет команду по окончании сезона.
Как сообщает L’Equipe, он сделал объявление во время тренировки, на которой присутствовал президент клуба Насер
Напомним, что «ПСЖ» в нынешнем сезоне досрочно завоевал чемпионский титул во Франции, а в Лиге чемпионов вылетел на стадии 1/8 финала, проиграв «Реалу».