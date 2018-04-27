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16:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Эмери сказал игрокам, что покинет «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери объявил игрокам, что покинет команду по окончании сезона.

Источник: Reuters

Как сообщает L’Equipe, он сделал объявление во время тренировки, на которой присутствовал президент клуба Насер Аль-Хелаифи и спортивный директор Антеро Энрике.

Напомним, что «ПСЖ» в нынешнем сезоне досрочно завоевал чемпионский титул во Франции, а в Лиге чемпионов вылетел на стадии 1/8 финала, проиграв «Реалу».

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