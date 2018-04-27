Битва в столице и судьбоносный матч для тренера «Иртыша». Превью к седьмому туру КПЛ

Футбол. Премьер-лига. Тур 7

28 апреля (суббота)

«Иртыш» — «Кайрат»

Херарду Нусу не позавидуешь. Последний шанс доказать свою состоятельность ему предоставили во встрече с одним из главных претендентов на «золото». Благо, она состоится на своем поле. Как бы то ни было, павлодарцы обязаны сыграть за своего тренера, а в случае неудачи и его последующей отставки должны разделить ответственность с ним. Все-таки на поле выходит не тренер.

А так, фаворитом матча является «Кайрат», у южан лучше поставлена игра, да и подбор исполнителей на порядок выше. Выиграют хозяева — продемонстрируют свой характер, поражение же станет свидетельством их бесхребетности. Ну, и победа подравняет статистику личных встреч. На данный момент у «Иртыша» 19 побед, в то время как у «Кайрата» их 20, еще 18 игр сильнейшего не выявили при разнице мячей 71−68 в пользу павлодарского клуба.

«Атырау» — «Жетысу»

Семиреченцы вопреки прогнозам смотрятся достаточно боевито. Во всяком случае с треском не проваливались ни в одном из предыдущих туров, хоть и терпели неудачи в силу разных причин и, конечно же, невезения. Поэтому им по силам конкурировать с «нефтяниками». Раз уж в третьем туре не проиграли на выезде «Шахтеру» (1:1), почему бы не попытаться выстоять в нефтяной столице. Другое дело, атыраусцы идут без побед. Если не в родных стенах прерывать безвыигрышную серию, то когда?

Прежде команды встречались 36 раз, 14 побед одержал «Атырау» при восьми ничьих и 14 поражениях с разницей мячей 44−45.

«Акжайык» — «Шахтер»

Уральцы пока не проигрывали в домашних играх, в которых неизменно набирали максимальное количество очков. Так что болельщики вправе рассчитывать на очередную победу, позволяющую «Акжайыку» обойти карагандинцев в турнирной таблице и выйти на пятое место. Хорошая мотивация, кстати. Вот только «Шахтер» не так-то прост, как может показаться на первый взгляд. В пассиве имеет всего одно поражение, а горечь неудачи не познавал пять туров подряд. Словом, интересная игра ожидается.

В предыдущих встречах «Акжайык» не совсем удачно противостоял «Шахтеру». На счету уральского клуба три победы, тогда как «горняки» выигрывали в 17 случаях при одной ничьей. Разница мячей 39−13 в пользу карагандинцев.

«Кайсар» — «Ордабасы»

Будет обидно, если кызылординцы снова не выиграют, а руководство отправит в отставку Стойчо Младенова при весьма симпатичной игре. Возможно, тренерская рокировка встряхнет команду, но хотелось бы, чтобы ее, наконец-то, прорвало.

При соответствующем настрое можно обыгрывать и «Ордабасы», находящегося не в лучшем расположении духа вследствие исключения из Лиги Европы. Ко всему прочему шымкентцы в двух последних матчах проиграли. Однако в более глубокой психологической яме находится «Кайсар», соответственно, и в победе больше нуждается.

В «личке» футболисты «Кайсара» одержали 11 побед при семи ничьих и 13 поражениях с разницей мячей 34−32.

29 апреля (воскресенье)

«Актобе» — «Кызыл-Жар СК»

Соперники до недавнего времени соседствовали в турнирной таблице, занимая девятое-десятое места соответственно, пока дисциплинарный комитет FIFA не снял с «Актобе» шесть очков в связи задолженностью перед футболистом Данило Неко. В итоге клуб опустился на последнюю 12-ю строчку. Это обстоятельство вынудит футболистов Владимира Муханова сыграть на победу, хоть и не приходится ждать от этого матча феерии голов, потому как команды не блещут результативностью в чемпионате, лишь 11 мячей забили на двоих. Устроят «перестрелку», честь и хвала.

Нельзя не отметить и тот факт, что предстоящую игру «Актобе» проведет на родном стадионе, а не в Шымкенте, то есть сможет рассчитывать на полную поддержку своих болельщиков. При них, как известно, «красно-белые» играют значительно лучше. Это не значит, что гости — обречены. Кто знает, вдруг им еще доведется отпраздновать первую гостевую победу в сезоне.

Всего стороны провели 18 игр, в 11 из них удача сопутствовала актюбинцам при трех ничьих и четырех поражениях с разницей мячей 30−19.

«Астана» — «Тобол»

Центральный матч в туре. Первая команда принимает третью. Примечательно, что к сегодняшнему дню «Тобол» во всех гостевых играх победил, осечки допускал исключительно на своем поле. Костанайцам вполне может повезти не проиграть в столице и тем самым обеспечить высокую плотность в верхней части турнирной таблицы. Чемпион, конечно, в порядке, но какая-то из команд должна же его когда-нибудь остановить. Может это «Тобол»?