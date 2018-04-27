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16:10 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кьеллини в нынешнем сезоне не сыграет

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини в нынешнем сезоне больше не сыграет.

Как сообщает AFP, восстановление итальянца после травмы бедра займет несколько недель.

Кьеллини получил травму в матче чемпионата Италии с «Наполи» (0:1), покинув поле после десяти минут игры.

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