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Кьеллини в нынешнем сезоне не сыграет
Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини в нынешнем сезоне больше не сыграет.
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Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини в нынешнем сезоне больше не сыграет.
Как сообщает AFP, восстановление итальянца после травмы бедра займет несколько недель.
Кьеллини получил травму в матче чемпионата Италии с «Наполи» (0:1), покинув поле после десяти минут игры.