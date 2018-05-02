В Аргентине Марадону и Месси изобразили как Бога и Адама (фото)

«Потолок тут был темноват. Сначала думали, что нарисуем голубое небо с белыми облаками. Но когда пришел художник, он сказал, что лучше изобразить Месси и Марадону.



Для нас это площадка — наш храм. Это священный храм футбола. А что может быть лучше фрески на потолке, достойной любого храма? В Сикстинской капелле есть бог и Адам, а в футбольном храме — Месси и Марадона», — сказал тренер Рикардо Элзегуд.



На фреске в роли Бога изображен Марадона, а в роли Адама — Месси.



«Получается, как будто Марадона передает свой футбольный дар Месси», — прокомментировал сам художник Сантьяго Барбеито.



Вместо ангелов, окружающих Бога, на потолке игрового зала изображены аргентинские звезды: Хуан Рикельме, Габриэль Батистута, Марио Кемпес, Серхио Агуэро, Клаудио Каниджа, Рикардо Бокини и Ариэль Ортега.