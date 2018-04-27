«Арсенал», Китай, «Зенит»… Чьё предложение готов принять ван Гал?
Легендарному голландцу пора в Россию!
Легендарному голландцу пора в Россию!
Луи ван Гал готов напомнить о себе миру футбола! После ухода голландца из «Манчестер Юнайтед» казалось, что его карьера завершена. В январе 2017-го он признался в интервью: «В моей семье многое произошло. Не думаю, что я вернусь к тренерской работе». Тогда зарубежные СМИ написали: дочь ван Гала потеряла мужа, поэтому Луи собирается уделить больше времени семье. Однако вчера 66-летний специалист сделал новое признание: «Сейчас мне поступило предложение, от которого я не могу отказаться. Только если в
Кого же собирается возглавить ван Гал, побеждавший в Лиге чемпионов с «Аяксом» и завоевавший на клубном уровне два десятка трофеев? Мы выбрали пять возможных вариантов для голландца. Не удивимся, если увидим его даже в чемпионате России.
«Арсенал»
Скорее всего, в истории с ван Галом речь идёт о клубе английской
«Арсенал» официально подтвердил уход Арсена Венгера летом. В качестве его сменщиков называли Луиса Энрике, Карло Анчелотти, Патрика Виера, Микеля Артету, Юлиана Нагельсмана и других. Однако теперь появились слухи и про ван Гала. В это верится без труда.
«Зенит»
Самый громкий успех «Зенита» состоялся при голландце — Дике Адвокате. Лучший результат сборной России тоже был при тренере из этой страны — Гусе Хиддинке. Роберто Манчини, судя по всему, покинет Петербург, и не исключено, что руководители петербургского клуба вышли на свободного голландского
В 2008 году, перед финалом Кубка УЕФА с «Глазго Рейнджерс», команда Адвоката провела спарринг с АЗ ван Гала. Луи тогда сказал в интервью: «В Манчестере мои симпатии будут на стороне “Зенита”. Адвокат — мой очень хороший друг, поэтому, где бы Дик ни работал, всегда буду его поддерживать. Что скажу, если меня пригласят работать в Россию? Никогда не говори никогда!».
«ПСЖ»
Ещё один вполне реальный вариант для ван Гала — назначение в «ПСЖ». Унаи Эмери будет уволен по окончании сезона, а амбиции парижского клуба
Китай
В последнее время любого титулованного тренера, оставшегося без работы, связывают с Китаем. Там платят такие деньги, что даже Фабио Капелло не выдержал и слез с печи. Ван Гала тоже звали в Поднебесную. Месяц назад голландец раскрыл секрет: «Я
«Барселона»
В «Барселоне» тренеру способны отрубить голову и после сезона, в котором команда завоюет чемпионство, не проиграв ни одного матча, а также Кубок Испании. Эрнесто Вальверде подтвердит. Пока его не отправили в отставку, но Вальверде до сих пор не может быть уверенным в том, что этого не случится при любых раскладах. Неудача в Лиге чемпионов — слишком сильный удар для Каталонии на фоне побед «Реала».
Ван Гал дважды возглавлял
Возвращение ван Гала лишь на первый взгляд
Быть может, сегодняшнее руководство «Барсы» обратилось за советом по поводу будущего тренера именно к Хави.