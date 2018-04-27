Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Швейцария ответила США на ракетный удар по Сирии
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Сын Евгения Плющенко выиграл свои первые соревнования
Британка лишилась жилья из-за любви к чужим свадьбам
На Сару Джессику Паркер подают в суд
Текущие события
Футбол. Зарубежный
17:00
Мариуполь
Шахтер Д
Футбол. Зарубежный
21:30
Хоффенхайм
Ганновер-96
Футбол. Зарубежный
21:45
Монпелье
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
22:00
Леванте
Севилья
Футбол. Еврокубки
26.04
Арсенал1
Атлетико1
Футбол. Еврокубки
26.04
Марсель2
Зальцбург0
Все события
Муж заменил жену на «беременной» фотосессии и развеселил пользователей Сети
Джессика Симпсон ждет третьего ребенка
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
Сборная России без Знарка проиграла в четвертый раз подряд
Свою шайбу Кросби забросил из-под Овечкина. «Вашингтон» проиграл
Звезды за 40, которые не стесняются показаться без макияжа
Жена Боярского рассказала об алкогольной зависимости мужа
Петербургский хирург-онколог рассказывает, как борется с раком
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Россиянку сняли с рейса из-за долгов за ЖКХ
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Фоторепортажи
12Талисманы чемпионатов мира по хоккею
16Все команды-участницы чемпионата мира в Дании
11:17 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Болельщик «Фламенго» сделал татуировку на теле в виде футболки команды

Бразилец Хосе Маурисио дос Аньос необычным образом выразил любовь к своей команде.

Болельщик «Фламенго» сделал татуировку на теле в виде футболки команды. Рисунок полностью копирует игровую майку — не нанесен только логотип спонсора.

На нанесение татуировки у дос Аньоса ушел год (32 сессии и 90 часов работы).

Бразилец рассказал, что сначала один мастер начал наносить рисунок, после того, как 30% работы было завершено, он нашел другого.

Чтобы заплатить мастеру тату дос Аньос продал мотоцикл, а часть денег дал его друг.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Сборная России без Знарка проиграла в четвертый раз подряд
Свою шайбу Кросби забросил из-под Овечкина. «Вашингтон» проиграл
Стали известны основные претенденты на Шипачева в КХЛ
ФИФА не хочет давать Марокко ЧМ-2026 в пользу США?
Почему Родченков отказался от своих показаний против России
Президент «Барсы» опроверг информацию об увольнении Вальверде
УЕФА опубликовал команду недели в Лиге Европы
Новости
Авто
8 самых крутых внедорожников Пекина Китайцы любят вездеходы, почти как россияне. Одним нужна крепкая машина для разбитых дорог (таких здесь еще полно), у других есть деньги и желание показать статус огромным автомобилем угрожающего вида
Hi-Tech
В МЧС предупредили об опасности взлома хакерами подушек безопасности Подушки безопасности и управление автомобилями могут быть отключены хакерами.
Кино
Самбурская резко ответила Летучей на ее критику Звезда «Универа», занявшая место Летучей в шоу «Ревизорро», рассказала об одной своей знакомой телеведущей, «победоносно находящей гнилую капусту»
Недвижимость
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Россиянку сняли с рейса из-за долгов за ЖКХ
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии: личный опыт
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
Леди
Звезды за 40, которые не стесняются показаться без макияжа Анита Цой, Алла Пугачева, Рената Литвинова – кто еще из российских и зарубежных звездных женщин не стесняется быть не идеальной.
Дети
«Ныряем в детство»: Сергей Безруков показал, как отдыхает с дочкой Актер умилил соцсети совместной фотографией с Машей.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь