Болельщик «Фламенго» сделал татуировку на теле в виде футболки команды. Рисунок полностью копирует игровую майку — не нанесен только логотип спонсора.



На нанесение татуировки у дос Аньоса ушел год (32 сессии и 90 часов работы).



Бразилец рассказал, что сначала один мастер начал наносить рисунок, после того, как 30% работы было завершено, он нашел другого.



Чтобы заплатить мастеру тату дос Аньос продал мотоцикл, а часть денег дал его друг.