«Астане» пошли навстречу и перенесли матч КПЛ

«Представители Казахстана в европейских клубных турнирах имеют право обратиться в ПФЛК с просьбой о переносе матча Чемпионата на специально запланированные в календаре резервные дни.

В адрес Администрации ПФЛК поступило обращение от футбольного клуба «Астана» с просьбой перенести вышеуказанный матч с 11 августа на 23 мая 2018 года в связи с участием команды в квалификации Лиги чемпионов УЕФА.

Футбольный клуб «Акжайык» пошел навстречу столичной команде и подтвердил, что не возражает против переноса матча на предлагаемую дату.

В связи с этим Администрацией ПФЛК принято решение о переносе матча «Акжайык» — «Астана» на 23 мая, — говорится в сообщении.