«Астане» пошли навстречу и перенесли матч КПЛ
Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) на своем официальном сайте сообщила о переносе даты проведения матча 22-го тура чемпионата Казахстана по футболу среди клубов
Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) на своем официальном сайте сообщила о переносе даты проведения матча 22-го тура чемпионата Казахстана по футболу среди клубов
«Представители Казахстана в европейских клубных турнирах имеют право обратиться в ПФЛК с просьбой о переносе матча Чемпионата на специально запланированные в календаре резервные дни.
В адрес Администрации ПФЛК поступило обращение от футбольного клуба «Астана» с просьбой перенести вышеуказанный матч с 11 августа на 23 мая 2018 года в связи с участием команды в квалификации Лиги чемпионов УЕФА.
Футбольный клуб «Акжайык» пошел навстречу столичной команде и подтвердил, что не возражает против переноса матча на предлагаемую дату.
В связи с этим Администрацией ПФЛК принято решение о переносе матча «Акжайык» — «Астана» на 23 мая, — говорится в сообщении.
Отметим, что «Астана» с 19 очками возглавляет турнирную таблицу, опережая идущий вторым алмтаинский «Кайрат» на пять баллов. При этом столичный клуб провел на один матч больше.