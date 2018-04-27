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10:56 (мск), источник: Vesti.kz

«Астане» пошли навстречу и перенесли матч КПЛ

Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) на своем официальном сайте сообщила о переносе даты проведения матча 22-го тура чемпионата Казахстана по футболу среди клубов премьер-лиги сезона 2018 года «Акжайык» — «Астана» в соответствии с пунктом 5.19.4 Регламента турнира.

«Представители Казахстана в европейских клубных турнирах имеют право обратиться в ПФЛК с просьбой о переносе матча Чемпионата на специально запланированные в календаре резервные дни.

В адрес Администрации ПФЛК поступило обращение от футбольного клуба «Астана» с просьбой перенести вышеуказанный матч с 11 августа на 23 мая 2018 года в связи с участием команды в квалификации Лиги чемпионов УЕФА.

Футбольный клуб «Акжайык» пошел навстречу столичной команде и подтвердил, что не возражает против переноса матча на предлагаемую дату.

В связи с этим Администрацией ПФЛК принято решение о переносе матча «Акжайык» — «Астана» на 23 мая, — говорится в сообщении.

Отметим, что «Астана» с 19 очками возглавляет турнирную таблицу, опережая идущий вторым алмтаинский «Кайрат» на пять баллов. При этом столичный клуб провел на один матч больше.

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