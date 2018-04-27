Погба жалуется на несправедливое отношение к его игре
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба выразил недовольство несправедливым, по его мнению, отношением прессы и фанатов к его игре.
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба выразил недовольство несправедливым, по его мнению, отношением прессы и фанатов к его игре.
По словам француза, его игру оценивают только по голам и передачам.
— Меня оценивают не так, как других полузащитников, — цитирует Sky Sports Погба. — Меня судят по голам и передачам, а не по игре в полузащите. Я могу провести отличный матч, но если я не забью и не отдам передачу, про меня скажут: «Нормально» или
Но если
Я постараюсь забивать и отдавать голевые пасы. Но я
В текущем сезоне Погба отметился 5 голами и 11 передачами в 32 матчах во всех турнирах. В «МЮ» он перешел в 2016 году из «Ювентуса». На тот момент его трансфер был самым дорогим в истории футбола.