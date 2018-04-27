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10:54 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Погба жалуется на несправедливое отношение к его игре

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба выразил недовольство несправедливым, по его мнению, отношением прессы и фанатов к его игре.

Источник: AP 2018

По словам француза, его игру оценивают только по голам и передачам.

— Меня оценивают не так, как других полузащитников, — цитирует Sky Sports Погба. — Меня судят по голам и передачам, а не по игре в полузащите. Я могу провести отличный матч, но если я не забью и не отдам передачу, про меня скажут: «Нормально» или что-то в этом рое.

Но если кто-то другой так сыграет, к нему отнесутся по-другому. Возможно, его назовут игроком матча. Это заставляет меня прогрессировать. Это вызов для меня, и я принимаю это.

Я постараюсь забивать и отдавать голевые пасы. Но я по-прежнему хочу выполнять работу в полузащите.

В текущем сезоне Погба отметился 5 голами и 11 передачами в 32 матчах во всех турнирах. В «МЮ» он перешел в 2016 году из «Ювентуса». На тот момент его трансфер был самым дорогим в истории футбола.

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