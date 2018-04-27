Марадона сыграл в футбол с безногим мальчиком

Родной город Али Турганбекова — казахский Талдыкорган, но с недавних пор они с родителями живут в Астане. Ему 10 лет, и одна из самых любимых его вещей на свете — футбол. Он и сам бы рад играть, но не может — Али родился без ног. Увлекшись футболом, он выбрал себе кумира, Диего Марадону, и однажды понял, что мечтает увидеть его не по телевизору, а вживую. Отец мальчика писал письма, отправлял видео, на которых Али просит о встрече, но в век социальных сетей все решилось благодаря им. В это сложно поверить, но Марадона действительно откликнулся на обращение Али, выложенное в Инстаграм, пригласил юного фаната в ОАЭ и помог организовать эту поездку.
Али, не веря своему счастью, приехал туда вместе с родителями и попал на тренировку «Аль Фуджайры», которую Марадона тут же остановил ради знакомства со своим маленьким фанатом. Его родители рассказали, что аргентинец говорил с Али по-испански, а тот, не понимая ни слова, лишь уважительно кивал в ответ и все время просил, чтобы его ущипнули, отказываясь верить в происходящее.
После беседы Марадона и Али сыграли в футбол — мальчик занял место в воротах и уверенно отразил ряд ударов от чемпиона мира. После игры аргентинец подарил фанату памятные сувениры, расписался на футболке и обнял на прощание, пожелав успехов и добра. «Спасибо за твой пример преодоления невероятных жизненных трудностей», — сказал он ему.
Стоит отметить, что без подарков не остался и сам Марадона — папа Али подарил ему национальный казахский костюм с головным убором, и Диего тут же примерил его.
Теперь, когда главная мечта успешно осуществлена, Али может подумать о мечтах поменьше. Одна из них — побывать на чемпионате мира в России. Задача кажется сложной, но разве кто-то скажет, что познакомиться с Марадоной было проще?