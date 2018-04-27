Президент «Барселоны» опроверг информацию о возможном увольнении Вальверде
В каталонском клубе рассчитывают на испанского тренера, несмотря на вылет из Лиги чемпионов.
В каталонском клубе рассчитывают на испанского тренера, несмотря на вылет из Лиги чемпионов.
Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу прокомментировал слухи вокруг Эрнесто Вальверде, который, как пишет пресса, может покинуть «Камп Ноу» по окончании сезона.
«Эти слухи — абсолютная ложь. Мы довольны нашим тренером. Это его проект. Нам и в голову не приходило увольнять Вальверде.
Если
Согласно испанским СМИ, Вальверде не согласен с критикой руководства после вылета от «Ромы». Игроки, в свою очередь, поддерживают тренера «Барселоны» и считают, что в результате виновата вся команда.
Многие лидеры, в том числе Лионель Месси, хотят, что специалист остался в клубе на следующий сезон.