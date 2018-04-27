Президент «Барселоны» опроверг информацию о возможном увольнении Вальверде

Источник: AFP 2018

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу прокомментировал слухи вокруг Эрнесто Вальверде, который, как пишет пресса, может покинуть «Камп Ноу» по окончании сезона.

«Эти слухи — абсолютная ложь. Мы довольны нашим тренером. Это его проект. Нам и в голову не приходило увольнять Вальверде.

Если кто-то и обсуждал это, то точно не в клубе и не в руководстве. Никто не сомневается в нем даже после матча в Риме, — приводит слова Бартомеу El Larguero.

Согласно испанским СМИ, Вальверде не согласен с критикой руководства после вылета от «Ромы». Игроки, в свою очередь, поддерживают тренера «Барселоны» и считают, что в результате виновата вся команда.