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10:40 (мск), источник: Советский спорт

Президент «Барселоны» опроверг информацию о возможном увольнении Вальверде

В каталонском клубе рассчитывают на испанского тренера, несмотря на вылет из Лиги чемпионов.

Источник: AFP 2018

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу прокомментировал слухи вокруг Эрнесто Вальверде, который, как пишет пресса, может покинуть «Камп Ноу» по окончании сезона.

«Эти слухи — абсолютная ложь. Мы довольны нашим тренером. Это его проект. Нам и в голову не приходило увольнять Вальверде.

Если кто-то и обсуждал это, то точно не в клубе и не в руководстве. Никто не сомневается в нем даже после матча в Риме, — приводит слова Бартомеу El Larguero.

Согласно испанским СМИ, Вальверде не согласен с критикой руководства после вылета от «Ромы». Игроки, в свою очередь, поддерживают тренера «Барселоны» и считают, что в результате виновата вся команда.

Многие лидеры, в том числе Лионель Месси, хотят, что специалист остался в клубе на следующий сезон.

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