Легенда аргентинского футбола исполнил мечту юного болельщика из Казахстана.
Конте не сможет повлиять на трансферную компанию «Челси» этим летом
Вопрос о приглашении нового тренера
Вопрос о приглашении нового тренера
Согласно источнику, клуб пока не принял решения относительно Антонио Конте, однако, боссы «синих» не намерены менять планы на летнее трансферное окно даже если итальянец останется у руля команды.
Отмечается, что главной целью англичан остается хавбек «Ниццы»
Ранее сообщалось, что Конте покинет «Стэмфорд Бридж» по окончании сезона