Конте не сможет повлиять на трансферную компанию «Челси» этим летом

Источник: Reuters

Согласно источнику, клуб пока не принял решения относительно Антонио Конте, однако, боссы «синих» не намерены менять планы на летнее трансферное окно даже если итальянец останется у руля команды.

Отмечается, что главной целью англичан остается хавбек «Ниццы» Жан-Мишель Сери, за которого, как пишет пресса, «Челси» готов заплатить 40 млн евро.