Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Прервали гимн: американские юниоры «уничтожили» россиян
Нужно ли срывать букву «Ш»?
«Ныряем в детство»: Сергей Безруков показал, как отдыхает с дочкой
Как выглядит типичный английский дом (фото)
Анжелика Варум показала фото с тренировки
Текущие события
Футбол. Зарубежный
17:00
Мариуполь
Шахтер Д
Футбол. Зарубежный
21:30
Хоффенхайм
Ганновер-96
Футбол. Зарубежный
21:45
Монпелье
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
22:00
Леванте
Севилья
Футбол. Еврокубки
26.04
Марсель2
Зальцбург0
Футбол. Еврокубки
26.04
Арсенал1
Атлетико1
Все события
Гагарина, Ревва и Дайнеко на вечеринке премии RU.TV
Цыганов и Пегова снова снимаются вместе: фото с площадки
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки
«Атлетико» вдесятером и без тренера взял ничью в Лондоне
Американцы выбили Россию из домашнего юношеского ЧМ по хоккею
На Сару Джессику Паркер подают в суд
Боярская и Безрукова в смелых нарядах на закрытии ММКФ
Петербургский хирург-онколог рассказывает, как борется с раком
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Россиянку сняли с рейса из-за долгов за ЖКХ
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Фоторепортажи
8«Реал» победил «Баварию» в первом матче полуфинала ЛЧ
11«МЮ» в финале Кубка, сенсация в Милане и другие события выходных
10:37 (мск), источник: Советский спорт

Конте не сможет повлиять на трансферную компанию «Челси» этим летом

Вопрос о приглашении нового тренера по-прежнему актуален для руководства «Челси», сообщает Mirror.

Источник: Reuters

Согласно источнику, клуб пока не принял решения относительно Антонио Конте, однако, боссы «синих» не намерены менять планы на летнее трансферное окно даже если итальянец останется у руля команды.

Отмечается, что главной целью англичан остается хавбек «Ниццы» Жан-Мишель Сери, за которого, как пишет пресса, «Челси» готов заплатить 40 млн евро.

Ранее сообщалось, что Конте покинет «Стэмфорд Бридж» по окончании сезона из-за натянутых отношений с руководством. По ходу текущего сезона итальянец неоднократно выражал недовольство работой на трансферном рынке.

Челси
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 "Чеченский Халк" наказал "Руки-Базуки": как повздорили два знаменитых видеокачка
«Давай сделаю тебе массаж». Шокирующая история отношений тренера и биатлонистки
Сборная России без Знарка проиграла в четвертый раз подряд
Свою шайбу Кросби забросил из-под Овечкина. «Вашингтон» проиграл
«Атлетико» вдесятером и без тренера взял ничью в Лондоне
Американцы выбили Россию из домашнего юношеского ЧМ по хоккею
Почему Родченков отказался от своих показаний против России
Президент «Барсы» опроверг информацию об увольнении Вальверде
УЕФА может дисквалифицировать Диего Симеоне на 3 матча
Спорт-Экспресс
Авто
8 самых крутых внедорожников Пекина Китайцы любят вездеходы, почти как россияне. Одним нужна крепкая машина для разбитых дорог (таких здесь еще полно), у других есть деньги и желание показать статус огромным автомобилем угрожающего вида
Hi-Tech
В МЧС предупредили об опасности взлома хакерами подушек безопасности Подушки безопасности и управление автомобилями могут быть отключены хакерами.
Кино
Самбурская резко ответила Летучей на ее критику Звезда «Универа», занявшая место Летучей в шоу «Ревизорро», рассказала об одной своей знакомой телеведущей, «победоносно находящей гнилую капусту»
Недвижимость
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Россиянку сняли с рейса из-за долгов за ЖКХ
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии: личный опыт
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
Леди
Звезды за 40, которые не стесняются показаться без макияжа Анита Цой, Алла Пугачева, Рената Литвинова – кто еще из российских и зарубежных звездных женщин не стесняется быть не идеальной.
Дети
«Ныряем в детство»: Сергей Безруков показал, как отдыхает с дочкой Актер умилил соцсети совместной фотографией с Машей.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь