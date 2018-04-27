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«Интер» получил рекордную выручку от продажи билетов на матч с «Ювентусом»
На матче 35-го тура чемпионата Италии между «Интером» и «Ювентусом» ожидается аншлаг.
На матче 35-го тура чемпионата Италии между «Интером» и «Ювентусом» ожидается аншлаг.
Были выкуплены все 78 328 билетов на эту игру, сообщает
Доходы от продажи билетов превысили 5 миллионов евро, что является рекордной выручкой в истории матчей Серии А.
Ожидается, что эту встречу посетят более 10 тысяч болельщиков «Ювентуса».
Предстоящий матч будет иметь крайне важное значение для обеих команд. «Интер» ведёт борьбу за попадание в зону Лиги чемпионов, отставая от «Ромы» (3-е место) и «Лацио» (4-е место) на 1 очко за 4 тура до конца. «Ювентус» ведёт борьбу за Скудетто с «Наполи», опережая соперника на 1 балл.
Матч состоится в Милане 28 апреля и начнется в 21:45 по московскому времени.