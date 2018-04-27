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10:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Берлускони планирует выкупить «Милан» обратно

Бывший владелец «Милана» Сильвио Берлускони признался, что планирует выкупить клуб обратно.

Источник: AP 2018

«Милан» был продан китайским инвесторам в апреле 2017 года. После 34 туров россонери занимают в итальянской Серии А 7-е место.

Также у итальянского клуба имеются задолженности на сумму 300 млн евро. За нарушения финансового фэйр-плей УЕФА может запретить «Милану» приобретать футболистов в ближайшие два трансферных окна.

«Если дела будут идти так же, как и сейчас, не скрою — рано или поздно я выкуплю “Милан” обратно», — цитирует Football Italia Берлускони.

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