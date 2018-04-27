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Берлускони планирует выкупить «Милан» обратно
Бывший владелец «Милана» Сильвио Берлускони признался, что планирует выкупить клуб обратно.
Бывший владелец «Милана» Сильвио Берлускони признался, что планирует выкупить клуб обратно.
«Милан» был продан китайским инвесторам в апреле 2017 года. После 34 туров россонери занимают в итальянской Серии А 7-е место.
Также у итальянского клуба имеются задолженности на сумму 300 млн евро. За нарушения финансового
«Если дела будут идти так же, как и сейчас, не скрою — рано или поздно я выкуплю “Милан” обратно», — цитирует Football Italia Берлускони.