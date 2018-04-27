Берлускони планирует выкупить «Милан» обратно

Источник: AP 2018

«Милан» был продан китайским инвесторам в апреле 2017 года. После 34 туров россонери занимают в итальянской Серии А 7-е место.

Также у итальянского клуба имеются задолженности на сумму 300 млн евро. За нарушения финансового фэйр-плей УЕФА может запретить «Милану» приобретать футболистов в ближайшие два трансферных окна.