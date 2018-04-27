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09:59 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Жозе Моуринью: Я не был тем, кто продал Салаха из «Челси», все наоборот

Бывший главный тренер «Челси» Жозе Моуринью заявил, что он не причастен к переходу нападающего Мохамеда Салаха из лондонского клуба в «Рому».

Источник: Reuters

По словам португальца, клуб сделал продажу самостоятельно.

— Люди говорят, что я был тем, кто продал Салаха из «Челси», но все наоборот, — цитирует ESPN Моуринью. — Я купил Салах. Я был тем, кто купил Салаха, я сказал «Челси», чтобы его купили. Но тогда он был еще молодым парнем, который не был готов физически и морально, для него все было тяжело. Мы решили отправить его в аренду, и он начал зреть в «Фиорентине».

Когда люди говорят, что я продал его, они лгут, я купил Салаха. Решение продать его и использовать деньги для покупки другого игрока не было моим. Тем не менее, я не думаю, что это была ошибка, это всего лишь часть нашей работы. Важно то, что он фантастический игрок, и я действительно рад всем, что происходит у него, и даже его голам в играх с «МЮ».

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