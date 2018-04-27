Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мария Кожевникова пришла на премьеру фильма «Собибор» с мамой
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон назвали сильным именем
Как выглядит типичный английский дом (фото)
Навка и Утяшева отдохнули на вечеринке Chopard
Текущие события
Футбол. Еврокубки
26.04
Марсель2
Зальцбург0
Футбол. Еврокубки
26.04
Арсенал1
Атлетико1
Футбол. Зарубежный
17:00
Мариуполь
Шахтер Д
Футбол. Зарубежный
21:30
Хоффенхайм
Ганновер-96
Футбол. Зарубежный
21:45
Монпелье
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
22:00
Леванте
Севилья
Все события
Иван Ургант станет отцом в третий раз
Сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон назвали сильным именем
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
Сборная России без Знарка проиграла в четвертый раз подряд
Родченков отказался от допинговых обвинений против России
Мария Кожевникова вышла в свет в «платье-халате»
Юлия Высоцкая в смокинге Tom Ford пришла на шоу Ивана Урганта
Врачи спасли от последствий инсульта парализованную беременную
Американские хирурги впервые пересадили пенис и мошонку
Россиянку сняли с рейса из-за долгов за ЖКХ
Как бюджетно провести майские праздники: 5 идей
Фоторепортажи
18«Ак Барс» стал обладателем Кубка Гагарина
12Талисманы чемпионатов мира по хоккею
01:50 (мск), источник: Чемпионат.com

Моуринью: Я не продавал Салаха, я купил его

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что руководство «Челси» самостоятельно приняло решение продать полузащитника Мохамеда Салаха в «Рому».

Источник: AP 2018

«Это ещё одна несправедливость, которую говорят про меня. Люди утверждают, что я продал Салаха, но всё было наоборот — я купил его. Я был тем, кто сказал «Челси» купить Салаха.

Когда Мохамед пришёл в «Челси», он был ещё ребёнком. Он не был готов ни физически, ни морально. С социальной и культурной точки зрения он чувствовал себя потерянным, ему было очень сложно.

Мы решили отдать его в аренду, он и сам просил об этом. Салах хотел проводить на поле больше минут, чтобы стать зрелым игроком. Мы отправили его в «Фиорентину», и там он начал превращаться в зрелого футболиста.

Это «Челси» решил продать его. Когда кто-то говорит, что я был одним из тех, кто продал Салаха, он лжёт. Я купил его и принял решение отправить в аренду, потому что это было необходимо. Я полагал, что у «Челси» уже есть вингеры. Некоторые из них до сих пор играют там, например, Виллиан и Азар. Тогда они находились на совершенно другом уровне.

Решение отдать Салаха в аренду было коллективным. Но решение продать его и использовать деньги для покупки другого футболиста было не моим. Даже если бы это решение принял я, в футболе мы постоянно совершаем ошибки. Очень часто игроки развиваются так, как от них этого не ожидают. Другие футболисты, наоборот, не достигают ожидаемого уровня. Поэтому я даже не думаю, что это была ошибка, это всего лишь часть работы.

Я действительно купил Салаха, а не продал его, но это не имеет значения. Важно то, что он фантастический игрок. Я действительно счастлив за всё, что с ним сейчас происходит, и особенно потому, что он забивает всё, что не забил против нас в двух матчах, — цитирует Моуринью ESPN.com.br.

Манчестер Юнайтед
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Почему плакал Шатов после гола "Зениту"? Объясняем
Маша + Саша! Кто новый бойфренд Марии Шараповой
Сборная России без Знарка проиграла в четвертый раз подряд
Родченков отказался от допинговых обвинений против России
«Атлетико» вдесятером и без тренера взял ничью в Лондоне
Американцы выбили Россию из домашнего юношеского ЧМ по хоккею
Болельщики посмеялись над вариантами девиза для сборной России
«Марсель» обыграл «Зальцбург» в первом полуфинальном матче ЛЕ
Почему бы не победить еще раз? «Химки» поверили в себя
Новости
Авто
Nissan сделал настоящий внедорожник (наконец-то) Nissan решил вернуться к корням и построил настоящую классику
Hi-Tech
В Россию пришел новый китайский бренд техники Бытовая техника, ТВ и смартфоны от китайского гиганта — уже скоро.
Кино
Самбурская резко ответила Летучей на ее критику Звезда «Универа», занявшая место Летучей в шоу «Ревизорро», рассказала об одной своей знакомой телеведущей, «победоносно находящей гнилую капусту»
Недвижимость
Россиянку сняли с рейса из-за долгов за ЖКХ
5 неожиданных направлений на майские праздники
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
Леди
7 блестящих выходов 65-летней Брижит Макрон в мини Первая леди Франции показывает, как в возрасте носить мини и выглядеть достойно и очень привлекательно.
Дети
Иван Ургант станет отцом в третий раз Телеведущий данную информацию не комментирует.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь