Моуринью: Я не продавал Салаха, я купил его

Источник: AP 2018

«Это ещё одна несправедливость, которую говорят про меня. Люди утверждают, что я продал Салаха, но всё было наоборот — я купил его. Я был тем, кто сказал «Челси» купить Салаха.

Когда Мохамед пришёл в «Челси», он был ещё ребёнком. Он не был готов ни физически, ни морально. С социальной и культурной точки зрения он чувствовал себя потерянным, ему было очень сложно.

Мы решили отдать его в аренду, он и сам просил об этом. Салах хотел проводить на поле больше минут, чтобы стать зрелым игроком. Мы отправили его в «Фиорентину», и там он начал превращаться в зрелого футболиста.

Это «Челси» решил продать его. Когда кто-то говорит, что я был одним из тех, кто продал Салаха, он лжёт. Я купил его и принял решение отправить в аренду, потому что это было необходимо. Я полагал, что у «Челси» уже есть вингеры. Некоторые из них до сих пор играют там, например, Виллиан и Азар. Тогда они находились на совершенно другом уровне.

Решение отдать Салаха в аренду было коллективным. Но решение продать его и использовать деньги для покупки другого футболиста было не моим. Даже если бы это решение принял я, в футболе мы постоянно совершаем ошибки. Очень часто игроки развиваются так, как от них этого не ожидают. Другие футболисты, наоборот, не достигают ожидаемого уровня. Поэтому я даже не думаю, что это была ошибка, это всего лишь часть работы.