Моуринью: Я не продавал Салаха, я купил его
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что руководство «Челси» самостоятельно приняло решение продать полузащитника Мохамеда Салаха в «Рому».
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что руководство «Челси» самостоятельно приняло решение продать полузащитника Мохамеда Салаха в «Рому».
«Это ещё одна несправедливость, которую говорят про меня. Люди утверждают, что я продал Салаха, но всё было наоборот — я купил его. Я был тем, кто сказал «Челси» купить Салаха.
Когда Мохамед пришёл в «Челси», он был ещё ребёнком. Он не был готов ни физически, ни морально. С социальной и культурной точки зрения он чувствовал себя потерянным, ему было очень сложно.
Мы решили отдать его в аренду, он и сам просил об этом. Салах хотел проводить на поле больше минут, чтобы стать зрелым игроком. Мы отправили его в «Фиорентину», и там он начал превращаться в зрелого футболиста.
Это «Челси» решил продать его. Когда
Решение отдать Салаха в аренду было коллективным. Но решение продать его и использовать деньги для покупки другого футболиста было не моим. Даже если бы это решение принял я, в футболе мы постоянно совершаем ошибки. Очень часто игроки развиваются так, как от них этого не ожидают. Другие футболисты, наоборот, не достигают ожидаемого уровня. Поэтому я даже не думаю, что это была ошибка, это всего лишь часть работы.
Я действительно купил Салаха, а не продал его, но это не имеет значения. Важно то, что он фантастический игрок. Я действительно счастлив за всё, что с ним сейчас происходит, и особенно потому, что он забивает всё, что не забил против нас в двух матчах, — цитирует Моуринью ESPN.com.br.