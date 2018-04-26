«Бешикташ» отказался доигрывать ответный матч Кубка Турции с «Фенербахче»

Источник: РИА "Новости"

Матч, который проходил 19 апреля, был прерван на 57-й минуте при счете 0:0 после начавшейся потасовки между фанатами «Фенербахче» и игроками «Бешикташа», находившимися на скамейке запасных. Болельщики «Фенербахче» кидали различные предметы, один из которых попал в голову главного тренера «Бешикташа» Шенолу Гюнешу.

В среду Турецкая федерация футбола наказала «Фенербахче» тремя матчами без зрителей и оштрафовала на один миллион турецких лир по итогам случившегося. Также было решено, что матч должен был быть доигран 3 мая при пустых трибунах.

Позднее болельщики «Бешикташа» призвали клуб бойкотировать доигровку матча, так как наказание для «Фенербахче», по их мнению, было слишком мягким.