«Пока в Могилеве, тренируюсь самостоятельно». Как складывается карьера и жизнь Владимира Юрченко
Некогда один из самых талантливых футболистов Беларуси собирается вернуться в большой футбол.
Некогда один из самых талантливых футболистов Беларуси собирается вернуться в большой футбол.
О нем подозрительно долго ничего не было слышно. Ушел из «Днепра», перешел в «Оршу» — последние упоминания о Владимире Юрченко датированы еще прошлым годом. Между тем в нынешнем мы не обнаружили игрока в заявках ни высшей, ни первой, ни второй лиг. Уж не завершил ли он вообще игровую карьеру, которая так перспективно начиналась, а потом по известным причинам зачахла? Оказалось, нет. «Пока в Могилеве, тренируюсь самостоятельно», — сообщил нам по телефону 29-летний игрок. Естественно, такие слова потребовали подробных пояснений.
— Что представляют собой твои самостоятельные тренировки?
— Каждый день бегаю по лесу, хожу в «тренажерку». А сейчас буду еще с дублем «Днепра» тренироваться. Звонил начальнику команды Александру Леонидовичу Чайке. Хочу еще набрать Вячеславу Дмитриевичу Левчуку, чтобы попросить позаниматься с основой. Все же это лучше, чем с дублем.
— Почему раньше не поддерживал форму с «Днепром»?
— Ездил в Москву к родителям.
— Возможно, вернешься в могилевский клуб?
— Насчет «Днепра» не знаю. Но варианты есть. Думаю, после первого круга определюсь.
— О каких вариантах речь?
— Пока не буду говорить. Есть возможность съездить на просмотр в Россию, Турцию… Имею в виду высшие лиги. Нужно только привести себя в порядок.
— Почему не задержался в «Орше»?
— Считаю, остаться там — это засада. Никакого продвижения не будет. Смысл? Ковыряешься себе…
— Как ты вообще оказался в этой команде?
— Мне позвонил Коноплев, бывший тренер «Орши». Попросил доиграть сезон, буквально полтора месяца. Я согласился. Перешли туда с Сазанковым. Вместе ездили на игры, иногда на тренировки.
— Надоело мотаться по городам и весям первой лиги?
— Ну конечно. Даже интереса не было. «Огороды» такие встречались, что вообще…
— После ухода из «Днепра» прошлым летом ты говорил, что у тебя есть вариант в Польше. Почему там не срослось?
— Агент договорился, я сделал визу. Но получилось так, что даже не поехал. Еще можно было идти в «Нафтан», в «Лиду» к Солодовникову… Сам не захотел. Думал, найду
— Функции твоего агента
— Да.
— Этой зимой варианты по Беларуси имелись?
— Нет. Разве что
— И все же: почему не нашел команду до начала сезона?
— Если честно, расстроился, что из «Днепра» ушел. Решил немножко отдохнуть. Получилось так, что даже не дали доиграть сезон. Считаю, это неправильно по отношению ко мне и Сазанкову. Больших обид у меня нет. Просто, мне кажется, так нельзя поступать. Могли бы по окончании сезона сказать, что мы не устраиваем. А этой зимой снова не получилось с Польшей, агент нашел вариант в Турции. Можно было съездить на просмотр, но я к тому времени не тренировался три недели. Немножко расстроился, запустил себя.
— Не пробовал попроситься к
— Пока нет. Думал об этом. Но надо набрать форму. Если не получится за границей, позвоню.
— Форма у тебя сейчас плохая?
— Естественно. Но, надеюсь, за
— Сазанков теперь во второй лиге в «Горках»…
— Слышал, что он ездит туда на игры. Общались с ним
— А у тебя не было мыслей завершить карьеру?
— Нет. Еще хочу поиграть. У меня много сил.
— Тебе уже 29. Реально заиграть хотя бы на уровне высшей лиги?
— А что, мало примеров было? Люди начинали играть и в 29, и в 30…
— Ты много пропустил…
— Все еще можно наверстать. Мне же не 35. Можно играть. Тем более вон Василюку сколько лет? А до сих пор в высшей лиге.
— Ты уже довольно долго без клуба. На что живешь?
— Много денег мне были должны. Теперь возвращают. Плюс другие вопросы… Жить есть на что.
— Бизнес?
— Небольшой. Даю денег маме, она ездит в Москву, продает вещи…
— В
— Конечно. Раньше ведь получал большие деньги. Что касается продуктов, живу, как и жил. Иной раз могу отказаться от
— Как себя чувствуешь в психологическом плане?
— Плохо. Очень соскучился по игре. И это давит. Поэтому и хочу начать тренироваться с мячом.
— Какой период твоей жизни труднее — нынешний или тот, в котором была тюрьма?
— Конечно, второй. А сейчас, как бы тяжело ни было, ты же на свободе,
— Депрессия не навалилась?
— Было и такое. Порой уходил, хотел
— Ты не раз говорил, что взялся за ум после разгульной молодости, но почему тогда до сих пор не вернулся на свой уровень?
— Вот честно: в «Днепре» при Седневе не гулял, никакими глупостями не занимался, старался. Он это может подтвердить. Возможно, еще бы пару месяцев — и все было бы хорошо. Я работал на тренировках, здорово себя чувствовал… И здесь раз — мы расстаемся. Это был удар. Тренер доверял, но не на сто процентов. Постоянного игрового времени не было.
— Опустим «Днепр». Но ты ведь и в других командах толком не играл после сезона-2010.
— При Геращенко в первой лиге показывал нормальный результат. А потом снова начал глупостями заниматься, гулять… Молодой был. Это все до добра не доводит. Только начинаешь набирать, раз — и опять… Но такого, конечно, больше не повторится. 29 лет — уже надо соображать. Сейчас не до гулянок. Не помню, когда последний раз был на дискотеке… Может, года
— С годами твоя скорость сильно упала?
— Не сказал бы. Прямо сейчас не готов, у меня
— Говорят, после разрыва «крестов» у тебя упала стартовая скорость…
— Когда играл в Бресте в 2015-м, уже после «крестов», замеряли с дядей. Скорость не упала. Тридцать метров пробежал, кажется, за 3,91. А раньше было — 3,89. Это со старта. А с ходу — 3,6. Дядя еще сказал: у тебя такая же скорость, как и была.
— «Молодежку» Кондратьева часто вспоминаешь?
— Часто. Смотрю видео, как играли с теми же итальянцами. Хорошее было время. Что чувствую? Гордость. Хочется вернуться. И я знаю, что смогу еще поиграть. Может, уже не на том уровне, но тоже на хорошем.
— Твои партнеры по «молодежке» выступают пусть не в Европе, но в сильных белорусских клубах…
— В том, что я не играю там, виноват только я. Как говорится, кто тебя? Сам себя! А ребята молодцы, работают.
— В чем была твоя главная ошибка?
— В том, что гулял.
— Почему не действовали советы тренеров, родных?
— Поговорим, все вроде понимаю. Проходит время — и опять. Молодой был. С возрастом же каждый человек мудреет. Сейчас я тех ошибок не наделал бы. Понимаю, если бог дает тебе талант, нужно пользоваться им, не разбрасываться. И тогда все будет хорошо.
— О чем больше всего жалеешь?
— Что не поехал в Италию. Когда уходил в «Шахтер», меня хотела забрать «Сампдория». Вариант был реальный, предлагали контракт. Ездил даже в Милан, встречался с агентами. Но Вергейчик уговорил нас с дядей, чтобы мы остались хотя бы на три месяца перед молодежным чемпионатом Европы. А потом на тренировке столкнулся с Леончиком, порвал связки… Еще мог перейти в «Удинезе», «Фулхэм»…
— Часто думаешь, где мог бы сейчас быть, если бы не гулянки?
— Да. Но говорить об этом не хочу… Вспоминать неприятно. Жизнь могла бы повернуться
— Какой совет дашь талантливым молодым футболистам?
— Чтобы работали, не занимались глупостями… Сначала нужно добиться