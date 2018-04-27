«Пока в Могилеве, тренируюсь самостоятельно». Как складывается карьера и жизнь Владимира Юрченко

О нем подозрительно долго ничего не было слышно. Ушел из «Днепра», перешел в «Оршу» — последние упоминания о Владимире Юрченко датированы еще прошлым годом. Между тем в нынешнем мы не обнаружили игрока в заявках ни высшей, ни первой, ни второй лиг. Уж не завершил ли он вообще игровую карьеру, которая так перспективно начиналась, а потом по известным причинам зачахла? Оказалось, нет. «Пока в Могилеве, тренируюсь самостоятельно», — сообщил нам по телефону 29-летний игрок. Естественно, такие слова потребовали подробных пояснений.



— Что представляют собой твои самостоятельные тренировки?

— Каждый день бегаю по лесу, хожу в «тренажерку». А сейчас буду еще с дублем «Днепра» тренироваться. Звонил начальнику команды Александру Леонидовичу Чайке. Хочу еще набрать Вячеславу Дмитриевичу Левчуку, чтобы попросить позаниматься с основой. Все же это лучше, чем с дублем.

— Почему раньше не поддерживал форму с «Днепром»?

— Ездил в Москву к родителям. Где-то месяц там провел.

— Возможно, вернешься в могилевский клуб?

— Насчет «Днепра» не знаю. Но варианты есть. Думаю, после первого круга определюсь.

— О каких вариантах речь?

— Пока не буду говорить. Есть возможность съездить на просмотр в Россию, Турцию… Имею в виду высшие лиги. Нужно только привести себя в порядок. Месяц-другой потренируюсь, наберу форму, попробую где-нибудь устроиться. Все зависит от меня самого.

— Почему не задержался в «Орше»?

— Считаю, остаться там — это засада. Никакого продвижения не будет. Смысл? Ковыряешься себе…

— Как ты вообще оказался в этой команде?

— Мне позвонил Коноплев, бывший тренер «Орши». Попросил доиграть сезон, буквально полтора месяца. Я согласился. Перешли туда с Сазанковым. Вместе ездили на игры, иногда на тренировки.

— Надоело мотаться по городам и весям первой лиги?

— Ну конечно. Даже интереса не было. «Огороды» такие встречались, что вообще…

— После ухода из «Днепра» прошлым летом ты говорил, что у тебя есть вариант в Польше. Почему там не срослось?

— Агент договорился, я сделал визу. Но получилось так, что даже не поехал. Еще можно было идти в «Нафтан», в «Лиду» к Солодовникову… Сам не захотел. Думал, найду что-нибудь еще. А Орша близко. К тому же в эту команду перебрался Сазанков. До конца сезона оставалось месяц-полтора. Большой разницы, куда ехать, не было.

Источник: Прессбол

— Функции твоего агента по-прежнему выполняет дядя?

— Да.

— Этой зимой варианты по Беларуси имелись?

— Нет. Разве что какой-то человек, тоже агент, писал вконтакте, не помню, как зовут… Давал номера, мол, звони в «Минск», в Новополоцк, скажи, что от меня. Спрашиваю: так, а вы договорились? Отвечает: да. Правда, я не звонил. Если бы он был из нормального агентства, написал бы: Вова, дай свой номер, поговорим. А он все через вконтакте решает.

— И все же: почему не нашел команду до начала сезона?

— Если честно, расстроился, что из «Днепра» ушел. Решил немножко отдохнуть. Получилось так, что даже не дали доиграть сезон. Считаю, это неправильно по отношению ко мне и Сазанкову. Больших обид у меня нет. Просто, мне кажется, так нельзя поступать. Могли бы по окончании сезона сказать, что мы не устраиваем. А этой зимой снова не получилось с Польшей, агент нашел вариант в Турции. Можно было съездить на просмотр, но я к тому времени не тренировался три недели. Немножко расстроился, запустил себя.

— Не пробовал попроситься к кому-то из прежних тренеров: Ковалевичу, Кондратьеву?..

— Пока нет. Думал об этом. Но надо набрать форму. Если не получится за границей, позвоню.

— Форма у тебя сейчас плохая?

— Естественно. Но, надеюсь, за месяц-полтора наберу. Просто так же я не поеду на просмотр. Это бред.

— Сазанков теперь во второй лиге в «Горках»…

— Слышал, что он ездит туда на игры. Общались с ним как-то, он говорил, что вроде бы хочет завязывать с футболом. Я советовал: не спеши, может, что-то поменяется, может, в «Днепре» еще поиграем. Он отвечал: нет, возраст… Ха, и меня с собой в «Горки» звал. Отказался. Нет, ну куда?

— А у тебя не было мыслей завершить карьеру?

— Нет. Еще хочу поиграть. У меня много сил.

— Тебе уже 29. Реально заиграть хотя бы на уровне высшей лиги?

— А что, мало примеров было? Люди начинали играть и в 29, и в 30…

— Ты много пропустил…

— Все еще можно наверстать. Мне же не 35. Можно играть. Тем более вон Василюку сколько лет? А до сих пор в высшей лиге.

— Ты уже довольно долго без клуба. На что живешь?

— Много денег мне были должны. Теперь возвращают. Плюс другие вопросы… Жить есть на что.

— Бизнес?

— Небольшой. Даю денег маме, она ездит в Москву, продает вещи… Что-то перепадает и ей, и мне. Плюс когда-то с дядей вложили деньги в завод в Бресте. Не пошло, хотим продать.

Источник: Прессбол

— В чем-то стал себе отказывать?

— Конечно. Раньше ведь получал большие деньги. Что касается продуктов, живу, как и жил. Иной раз могу отказаться от какой-то хорошей вещи.

— Как себя чувствуешь в психологическом плане?

— Плохо. Очень соскучился по игре. И это давит. Поэтому и хочу начать тренироваться с мячом.

— Какой период твоей жизни труднее — нынешний или тот, в котором была тюрьма?

— Конечно, второй. А сейчас, как бы тяжело ни было, ты же на свободе, что-то можешь сделать. В тюрьме от тебя ничего не зависит. Но и теперь очень сложно. Долго настраивал себя на работу, переборол — сейчас надо опять браться за дело. Чувствую, что у меня много сил, что еще могу. Если бы уже не мог, так и сказал бы: все.

— Депрессия не навалилась?

— Было и такое. Порой уходил, хотел час-два побыть один, успокоиться, подумать… Опускать же руки тоже не вариант, правильно? Нужно собраться. Думаю, шанс еще будет.

— Ты не раз говорил, что взялся за ум после разгульной молодости, но почему тогда до сих пор не вернулся на свой уровень?

— Вот честно: в «Днепре» при Седневе не гулял, никакими глупостями не занимался, старался. Он это может подтвердить. Возможно, еще бы пару месяцев — и все было бы хорошо. Я работал на тренировках, здорово себя чувствовал… И здесь раз — мы расстаемся. Это был удар. Тренер доверял, но не на сто процентов. Постоянного игрового времени не было.

— Опустим «Днепр». Но ты ведь и в других командах толком не играл после сезона-2010.

— При Геращенко в первой лиге показывал нормальный результат. А потом снова начал глупостями заниматься, гулять… Молодой был. Это все до добра не доводит. Только начинаешь набирать, раз — и опять… Но такого, конечно, больше не повторится. 29 лет — уже надо соображать. Сейчас не до гулянок. Не помню, когда последний раз был на дискотеке… Может, года три-четыре назад. Мне нужно дать сыграть матчей шесть-семь. А я два проведу, бывает, что-то не получится — и на скамейку… Когда выходил на поле постоянно, все было хорошо. В том же «Сатурне» полтора-два года не играл. А в «Днепре» Скоробогатько почти сразу же начал ставить. Не был полностью готов физически, но все равно выходил.

Источник: Прессбол

— С годами твоя скорость сильно упала?

— Не сказал бы. Прямо сейчас не готов, у меня три-четыре лишних килограмма. А если стану весить 70−71, буду бежать нормально.

— Говорят, после разрыва «крестов» у тебя упала стартовая скорость…

— Когда играл в Бресте в 2015-м, уже после «крестов», замеряли с дядей. Скорость не упала. Тридцать метров пробежал, кажется, за 3,91. А раньше было — 3,89. Это со старта. А с ходу — 3,6. Дядя еще сказал: у тебя такая же скорость, как и была.

— «Молодежку» Кондратьева часто вспоминаешь?

— Часто. Смотрю видео, как играли с теми же итальянцами. Хорошее было время. Что чувствую? Гордость. Хочется вернуться. И я знаю, что смогу еще поиграть. Может, уже не на том уровне, но тоже на хорошем.

— Твои партнеры по «молодежке» выступают пусть не в Европе, но в сильных белорусских клубах…

— В том, что я не играю там, виноват только я. Как говорится, кто тебя? Сам себя! А ребята молодцы, работают.

— В чем была твоя главная ошибка?

— В том, что гулял. Из-за этого все проблемы и произошли.

— Почему не действовали советы тренеров, родных?

— Поговорим, все вроде понимаю. Проходит время — и опять. Молодой был. С возрастом же каждый человек мудреет. Сейчас я тех ошибок не наделал бы. Понимаю, если бог дает тебе талант, нужно пользоваться им, не разбрасываться. И тогда все будет хорошо.

— О чем больше всего жалеешь?

— Что не поехал в Италию. Когда уходил в «Шахтер», меня хотела забрать «Сампдория». Вариант был реальный, предлагали контракт. Ездил даже в Милан, встречался с агентами. Но Вергейчик уговорил нас с дядей, чтобы мы остались хотя бы на три месяца перед молодежным чемпионатом Европы. А потом на тренировке столкнулся с Леончиком, порвал связки… Еще мог перейти в «Удинезе», «Фулхэм»…

— Часто думаешь, где мог бы сейчас быть, если бы не гулянки?

— Да. Но говорить об этом не хочу… Вспоминать неприятно. Жизнь могла бы повернуться по-другому.

— Какой совет дашь талантливым молодым футболистам?