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13:25 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Реал» летом поборется за Де Брейне и Сане

Руководство «Реала» намерено подписать контракты с игроками «Манчестер Сити» Кевином де Брейне и Лероем Сане, утверждает Manchester Evening News.

Источник: Спорт-Экспресс

По информации издания, также в сферу интересов «королевского клуба» входят еще два футболиста «горожан» — Рахим Стерлинг и Джон Стоунс.

Отмечается, что мадридцы готовы заплатить за бельгийского хавбека 175 миллионов фунтов (200 миллионов евро). Переходу может помешать тот факт, что де Брейне уже подписал новый контракт с «Сити», который рассчитан до 2023 года. По условиям этого соглашения недельная зарплата полузащитника составляет 275 тысяч фунтов (14,3 миллиона фунтов в год).

За Сане «Реал» готов предложить 70 миллионов фунтов (80 миллионов евро). При этом немецкий нападающий, по оценке исследовательской компании CIES Football Observatory, стоит 132 миллиона фунтов (151 миллион евро). Издание утверждает, что действующий чемпион Англии не собирается рассматривать предложений по этому игроку.

Что касается Стерлинга, то «Манчестер Сити» собирается продлить контракт с ним летом этого года. Действующий контракт нападающего рассчитан до конца сезона-2019/20.

Фигуру Стоунса британская газета называет «самой удивительной» в этом списке. Во второй части сезона защитник лишился места в основном составе команды. Причиной тому стали травма и плохая физическая форма. «Реал», как полагает издание, основывался на выступлении игрока обороны в первой половине сезона.

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