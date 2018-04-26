Юный фанат из ОАЭ высказался в социальных сетях о своём желании встретиться со своим кумиром.
Фанаты «Хайдука» избили своего нападающего после поражения
Венгерский форвард «Хайдука» Марко Футач был избит фанатами своей команды.
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Венгерский форвард «Хайдука» Марко Футач был избит фанатами своей команды.
«Хайдук» 22 апреля дома проиграл идущему на первом месте загребскому «Динамо» (1:2) и теперь отстает от лидера на 8 очков.
На следующий день Футач с одноклубниками походил мимо дома, где располагается
естная полиция начал расследование. «Торсида» извинилась за случившееся.
В прошлом сезоне Футач забил 18 голов в 26 матчах чемпионата Хорватии, в этом — у него один гол в 6 матчах.