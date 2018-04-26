Фанаты «Хайдука» избили своего нападающего после поражения

«Хайдук» 22 апреля дома проиграл идущему на первом месте загребскому «Динамо» (1:2) и теперь отстает от лидера на 8 очков.

На следующий день Футач с одноклубниками походил мимо дома, где располагается фан-клуб «Торсида». Завязалась драка, в которой венгра ударили ногой по голове. М.

естная полиция начал расследование. «Торсида» извинилась за случившееся.