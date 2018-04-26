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12:21 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Фанаты «Хайдука» избили своего нападающего после поражения

Венгерский форвард «Хайдука» Марко Футач был избит фанатами своей команды.

«Хайдук» 22 апреля дома проиграл идущему на первом месте загребскому «Динамо» (1:2) и теперь отстает от лидера на 8 очков.

На следующий день Футач с одноклубниками походил мимо дома, где располагается фан-клуб «Торсида». Завязалась драка, в которой венгра ударили ногой по голове. М.

естная полиция начал расследование. «Торсида» извинилась за случившееся.

В прошлом сезоне Футач забил 18 голов в 26 матчах чемпионата Хорватии, в этом — у него один гол в 6 матчах.

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