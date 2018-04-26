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12:45 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ливерпуль» оповестил «Реал», что не продаст Салаха даже за £ 200 млн

Полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах не покинет клуб в летнее трансферное окно.

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11
фотографий
11
фотографий

Как сообщает Daily Mail, к футболисту ещё с декабря прошлого года проявляет интерес мадридский «Реал». Тогда цена Салаха оценивалась в £ 100 млн (€ 115 млн), однако сейчас эта сумма выросла в два раза — до £ 200 млн (€ 230 млн). «Королевский клуб» уже связывался с «Ливерпулем» относительно возможного трансфера, однако красные в очередной раз дали понять, что не собираются расставаться с египтянином. Салах является ключевой фигурой в планах главного тренера команды Юргена Клоппа на ближайшие несколько лет. Ситуацию для «Реала» также осложняет тот факт, что в контракте хавбека с «Ливерпулем» не прописана сумма выкупа. По условиям действующего соглашения игрока с клубом, рассчитанного до лета 2022 года, он получает £ 90 тыс. (€ 103 тыс.) в неделю, и мерсисайдцы, как ожидается, в ближайшее время продлят его на улучшенных условиях.

В нынешнем сезоне 25-летний полузащитник провёл 33 матча в английской Премьер-лиге и забил 31 гол.

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