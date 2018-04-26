«Ордабасы» лишили Лиги Европы и заменили другим казахстанским клубом

Также на заседании были приняты следующие решения:

— Выдать Сертификат на право участия в клубных соревнованиях, проводимых УЕФА в сезоне 2018/2019 года следующим клубам:

ФК «Астана» (г. Астана);.

ФК «Кайрат» (г. Алматы);.

ФК «Иртыш» (г. Павлодар).

— Отказать ФК «Ордабасы» (г. Шымкент) в выдаче Сертификата на право участия в соревнованиях, проводимых УЕФА в сезоне 2018/2019 года, в связи с невыполнением финансовых критериев (Ст. 52, Ст.52-бис, нарушение сроков контрольной даты погашения кредиторской задолженности перед налоговыми органами и социальными фондами) «Правил по сертификации футбольных клубов и финансовому фэйр-плей для участия в клубных турнирах УЕФА».