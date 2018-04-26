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11:40 (мск), источник: Vesti.kz

«Ордабасы» лишили Лиги Европы и заменили другим казахстанским клубом

Шымкентский футбольный клуб «Ордабасы» не допущен до участия в Лиге Европы. Такое решение было принято на заседании Комиссии по сертификации на основании «Правил по сертификации футбольных клубов и финансовому фэйр-плей для участия в клубных турнирах УЕФА», информирует официальный сайт КФФ.

Также на заседании были приняты следующие решения:

— Выдать Сертификат на право участия в клубных соревнованиях, проводимых УЕФА в сезоне 2018/2019 года следующим клубам:

ФК «Астана» (г. Астана);.

ФК «Кайрат» (г. Алматы);.

ФК «Иртыш» (г. Павлодар).

— Отказать ФК «Ордабасы» (г. Шымкент) в выдаче Сертификата на право участия в соревнованиях, проводимых УЕФА в сезоне 2018/2019 года, в связи с невыполнением финансовых критериев (Ст. 52, Ст.52-бис, нарушение сроков контрольной даты погашения кредиторской задолженности перед налоговыми органами и социальными фондами) «Правил по сертификации футбольных клубов и финансовому фэйр-плей для участия в клубных турнирах УЕФА».

— Выдать Сертификат на право участия в клубных соревнованиях проводимых УЕФА в сезоне 2018/2019 года ФК «Тобол» (г. Костанай) на основании спортивных результатов по итогам Чемпионата РК среди команд премьер-лиги сезона 2017 года и выполнения всех требований «Правил по сертификации футбольных клубов и финансовому фэйр-плей для участия в клубных турнирах УЕФА».

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