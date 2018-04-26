СМИ: Стивен Джеррард может возглавить шотландский ФК «Рейнджерс»

За четыре тура до окончания чемпионата Шотландии «Рейнджерс» занимают второе место с 65 очкам в активе, отставая от лидирующего «Селтика» на 10 очков.

За четыре тура до окончания чемпионата Шотландии «Рейнджерс» занимают второе место с 65 очкам в активе, отставая от лидирующего «Селтика» на 10 очков.

Джеррард выступал за «Ливерпуль» с 1998 по 2015 год и провел за клуб в разных турнирах 690 матчей, в которых забил 180 голов и отдал 100 результативных передач. Он дважды выиграл с командой Кубок и Суперкубок Англии, трижды — Кубок лиги, становился победителем Лиги чемпионов и Кубка УЕФА. Джеррард объявил о завершении карьеры игрока в ноябре 2016 года. Юношескую команду «Ливерпуля» англичанин возглавил в сентябре прошлого года.