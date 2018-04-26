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11:34 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Стивен Джеррард может возглавить шотландский ФК «Рейнджерс»

ТАСС, 26 апреля. Главный тренер юношеской команды английского футбольного клуба «Ливерпуль» (игроки не старше 19 лет) Стивен Джеррард является основным кандидатом на пост наставника шотландского «Рейнджерс». Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на портал Todomercadoweb.es.

По информации источника, президент шотландского клуба Дэйв Кинг уже связался с английским специалистом для обсуждения деталей контракта. В данный момент главным тренером «Рейнджерс» является шотландец Грэм Марти.

За четыре тура до окончания чемпионата Шотландии «Рейнджерс» занимают второе место с 65 очкам в активе, отставая от лидирующего «Селтика» на 10 очков.

Джеррард выступал за «Ливерпуль» с 1998 по 2015 год и провел за клуб в разных турнирах 690 матчей, в которых забил 180 голов и отдал 100 результативных передач. Он дважды выиграл с командой Кубок и Суперкубок Англии, трижды — Кубок лиги, становился победителем Лиги чемпионов и Кубка УЕФА. Джеррард объявил о завершении карьеры игрока в ноябре 2016 года. Юношескую команду «Ливерпуля» англичанин возглавил в сентябре прошлого года.

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