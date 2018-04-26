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09:53 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Гвадалахара» выиграла Лигу чемпионов КОНКАКАФ

Мексиканская «Гвадалахара» выиграла Лигу чемпионов КОНКАКАФ.

В ответном финальном матче уступили «Торонто» со счетом 1:2, но первую встречу выиграли — 4:2.

«Гвадалахара» во второй раз выиграла Лигу/Кубок чемпионов. Команда в 1962 году стала первым обладателем трофея. Всего мексиканские клубы выиграли 33 турнира из 54.

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