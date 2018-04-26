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«Арсенал» вступил в борьбу за Наингголана
Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан летом будет одной из основных трансферных целей лондонского «Арсенала», сообщает The Sun.
Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан летом будет одной из основных трансферных целей лондонского «Арсенала», сообщает The Sun.
По данным издания, инициатором трансфера 29-летнего бельгийца является Луис Энрике, у которого наиболее явные шансы сменить Арсена Венгера на посту главного тренера «пушкарей».
Отмечается, что «Арсенал» готов предложить «Роме» за Наингголана порядка 45 миллионов фунтов.
В борьбе за футболиста «Арсеналу» придется выдержать конкуренцию двумя другими грандами английской
В этом сезоне Наингголан в 28 матчах чемпионата Италии забил четыре мяча и отдал семь голевых передач.
В десяти встречах Лиги чемпионов он стал автором двух результативных передач.