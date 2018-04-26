Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Последует жёсткая реакция: военные в Донбассе в обход ООН - СМИ
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
40-летняя Светлана Зейналова ушла в декретный отпуск
Кем на самом деле была няня Пушкина Арина Родионовна
Анна Нетребко взволновала соцсети снимком в купальнике
Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:05
Марсель
Зальцбург
Футбол. Еврокубки
22:05
Арсенал
Атлетико
Футбол. Еврокубки
25.04
Бавария1
Реал2
Футбол. Зарубежный
25.04
Кан0
Тулуза0
Футбол. Зарубежный
27.04
Мариуполь
Шахтер Д
Футбол. Зарубежный
27.04
Хоффенхайм
Ганновер-96
Все события
СМИ: Жена Боярского рассказала о тяжелом алкоголизме артиста
Как Федор Добронравов изменился после инсульта
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
Венгер против Симеоне: превью полуфинальных матчей Лиги Европы
Стали известны все пары четвертьфинала Кубка Стэнли
Анна Нетребко взволновала соцсети снимком в купальнике
Дженнифер Лопез блистала на гала-вечере Time 100
5 ошибок сторонников здорового питания
Что делать, если вы все забываете
5 городов, куда точно не стоит ехать на майские праздники
Названа страна с лучшим гражданством
Фоторепортажи
14«Тосно» лишил «Спартак» финала Кубка России
16Все команды-участницы чемпионата мира в Дании
09:41 (мск), источник: Советский спорт

«Арсенал» вступил в борьбу за Наингголана

Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан летом будет одной из основных трансферных целей лондонского «Арсенала», сообщает The Sun.

Источник: AP 2018

По данным издания, инициатором трансфера 29-летнего бельгийца является Луис Энрике, у которого наиболее явные шансы сменить Арсена Венгера на посту главного тренера «пушкарей».

Отмечается, что «Арсенал» готов предложить «Роме» за Наингголана порядка 45 миллионов фунтов.

В борьбе за футболиста «Арсеналу» придется выдержать конкуренцию двумя другими грандами английской премьер-лиги — «Манчестер Сити» и «Челси».

В этом сезоне Наингголан в 28 матчах чемпионата Италии забил четыре мяча и отдал семь голевых передач.

В десяти встречах Лиги чемпионов он стал автором двух результативных передач.

Арсенал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Рома
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Секс, стриптиз и трусики для Ягра: о чем рассказала лучшая биатлонистка мира
"Чеченский Халк" наказал "Руки-Базуки": как повздорили два знаменитых видеокачка
Чистые штаны мадридского «Реала». Зидан сдержал слово
Хоккейная сборная России стартует на шведском этапе Евротура
Венгер против Симеоне: превью полуфинальных матчей Лиги Европы
Стали известны все пары четвертьфинала Кубка Стэнли
Хоккейный матч в Петербурге шёл 7 часов. И это финал ВХЛ
История для «Химок»: ЦСКА повержен в Мытищах
Хоккеист Зайцев вызван в сборную России для подготовки к ЧМ
Новости
Авто
Nissan сделал настоящий внедорожник (наконец-то) Nissan решил вернуться к корням и построил настоящую классику
Hi-Tech
WhatsApp запретили использовать детям до 16 лет Несовершеннолетним понадобится опекун.
Кино
Гагарина, Ревва и Дайнеко на вечеринке премии RU.TV В Москве прошла pre-party престижного музыкального конкурса
Недвижимость
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии: личный опыт
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
Что купить в Финляндии, продав квартиру в Москве
Стало известно, в каких городах могут провести реновацию
Леди
Как быстро подготовиться к выходу в свет – секреты российских звезд Альбина Джанабаева, Анна Седокова, Полина Гагарина и Юлианна Караулова поделились секретами красоты с «Леди.Mail.Ru»
Дети
40-летняя Светлана Зейналова ушла в декретный отпуск Место ведущей в программе «Доброе утро» на Первом заняла Анастасия Орлова.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь