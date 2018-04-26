«Арсенал» вступил в борьбу за Наингголана

Источник: AP 2018

По данным издания, инициатором трансфера 29-летнего бельгийца является Луис Энрике, у которого наиболее явные шансы сменить Арсена Венгера на посту главного тренера «пушкарей».

Отмечается, что «Арсенал» готов предложить «Роме» за Наингголана порядка 45 миллионов фунтов.

В борьбе за футболиста «Арсеналу» придется выдержать конкуренцию двумя другими грандами английской премьер-лиги — «Манчестер Сити» и «Челси».

В этом сезоне Наингголан в 28 матчах чемпионата Италии забил четыре мяча и отдал семь голевых передач.