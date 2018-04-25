Защитник киевского «Динамо» стоимостью в 5 миллионов евро может перейти в «Кайрат»

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30-летний Хачериди выступает за «Динамо» с 2007 года. С киевлянами он трижды выигрывал чемпионат Украины, дважды завоевывал Кубок и три раза — Суперкубок. За сборную Хачериди играет с 2009 года, на его счету два гола в 39 матчах и участие в Евро-2012 и 2016.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Хачериди в пять миллионов евро, однако уже 30 июня его контракт с «Динамо» подойдет к завершению, что позволит перейти в любой клуб на правах свободного агента.