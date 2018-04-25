Ибрагимович показал Роналдо раздевалку «Лос-Анджелес Гэлакси»

В раздевалку пятикратных обладателей Кубка MLS двукратного чемпиона мира проводил экс-форвард сборной Швеции, «Аякса», «Ювентуса», «Милана», «Интера», «Барселоны», «ПСЖ», «МЮ» Златан Ибрагимович.
Видеозапись посещения Роналдо раздевалки «Лос-Анджелес Гэлакси» опубликована в официальном аккаунте ФИФА.
О переходе Ибрагимовича из «Манчестер Юнайтед» в «Лос-Анджелес Гэлакси» было объявлено в марте 2018 года.
Роналдо в составе сборной Бразилии побеждал на чемпионатах мира в 1994 (турнир проходил в США) и 2002 (в Японии и Корее) годах.