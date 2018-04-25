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20:27 (мск), источник: Р-Спорт

Ибрагимович показал Роналдо раздевалку «Лос-Анджелес Гэлакси»

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Бывший форвард сборной Бразилии по футболу Роналдо побывал в расположении клуба MLS «Лос-Анджелес Гэлакси».

В раздевалку пятикратных обладателей Кубка MLS двукратного чемпиона мира проводил экс-форвард сборной Швеции, «Аякса», «Ювентуса», «Милана», «Интера», «Барселоны», «ПСЖ», «МЮ» Златан Ибрагимович.

Видеозапись посещения Роналдо раздевалки «Лос-Анджелес Гэлакси» опубликована в официальном аккаунте ФИФА.

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О переходе Ибрагимовича из «Манчестер Юнайтед» в «Лос-Анджелес Гэлакси» было объявлено в марте 2018 года.

Роналдо в составе сборной Бразилии побеждал на чемпионатах мира в 1994 (турнир проходил в США) и 2002 (в Японии и Корее) годах.

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