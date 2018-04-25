Ибрагимович показал Роналдо раздевалку «Лос-Анджелес Гэлакси»

О переходе Ибрагимовича из «Манчестер Юнайтед» в «Лос-Анджелес Гэлакси» было объявлено в марте 2018 года.

Роналдо в составе сборной Бразилии побеждал на чемпионатах мира в 1994 (турнир проходил в США) и 2002 (в Японии и Корее) годах.