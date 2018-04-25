Салаху подарят земельный участок в Мекке

Источник: AFP 2018

Напомним, египетский хавбек стал футболистом года в английской Премьер-лиге по версии PFA. В текущем сезоне АПЛ Салах забил за «Ливерпуль» 31 гол и отдал 10 результативных передач.

Власти Саудовской Аравии решили вознаградить Салаха участком земли в священном для мусульман городе Мекке. Также возможен вариант с постройкой на выделенной территории мечети, которая будет носить имя египетского игрока.