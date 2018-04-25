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Салаху подарят земельный участок в Мекке
Полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах получит в подарок земельный участок в Мекке, сообщает Daily Mail.
Полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах получит в подарок земельный участок в Мекке, сообщает Daily Mail.
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Власти Саудовской Аравии решили вознаградить Салаха участком земли в священном для мусульман городе Мекке. Также возможен вариант с постройкой на выделенной территории мечети, которая будет носить имя египетского игрока.
В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Ромой» (5:2) Салах оформил дубль.