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19:24 (мск), источник: Чемпионат.com

Салаху подарят земельный участок в Мекке

Полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах получит в подарок земельный участок в Мекке, сообщает Daily Mail.

Источник: AFP 2018

Напомним, египетский хавбек стал футболистом года в английской Премьер-лиге по версии PFA. В текущем сезоне АПЛ Салах забил за «Ливерпуль» 31 гол и отдал 10 результативных передач.

Власти Саудовской Аравии решили вознаградить Салаха участком земли в священном для мусульман городе Мекке. Также возможен вариант с постройкой на выделенной территории мечети, которая будет носить имя египетского игрока.

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Ромой» (5:2) Салах оформил дубль.

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