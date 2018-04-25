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19:20 (мск), источник: Спорт-Экспресс

СМИ: «Реал» купит Мбаппе и откажется от попыток заполучить Неймара

«Реал» предпримет попытку приобрести нападающего «ПСЖ» Кильяна Мбаппе, сообщает Don Balon.

Источник: Reuters

Мадридцы готовы выложить за молодого футболиста 200 миллионов евро. Они уже пытались купить Мбаппе прошлым летом у «Монако», но тот перешел в «ПСЖ» на правах аренды с обязательным выкупом за 180 миллионов.

Отмечается, что президент «Реала» Флорентино Перес ради покупки Мбаппе готов отказаться от планов приобрести другого игрока «ПСЖ» — самого дорогого футболиста мира Неймара.

Ранее стало известно, что «ПСЖ» может быть отстранен от участия в еврокубках за нарушение финансового fair play. Чтобы этого избежать, парижанам необходимо расстаться с одним из дорогостоящих лидеров.

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