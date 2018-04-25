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Роналду отправил свою игровую футболку Рэшфорду
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд получил подарок от форварда «Реала» Кришитану Роналду.
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд получил подарок от форварда «Реала» Кришитану Роналду.
Англичанин опубликовал фото, на которой португалец позирует с игровой майкой. Роналду подписал ее со словами: «Маркус, продолжай хорошо работать».
Ранее Роналду подарил Рэшфорду кроссовки Nike Air Max 97 CR7.