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16:49 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Роналду отправил свою игровую футболку Рэшфорду

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд получил подарок от форварда «Реала» Кришитану Роналду.

Источник: Reuters

Англичанин опубликовал фото, на которой португалец позирует с игровой майкой. Роналду подписал ее со словами: «Маркус, продолжай хорошо работать».

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее Роналду подарил Рэшфорду кроссовки Nike Air Max 97 CR7.

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