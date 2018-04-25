Мохаммед Салах: Диетолог сказал, у меня нет никакого жира, так что я могу есть что хочу
Звезда «Ливерпуля» Мохаммед Салах поделился секретами своего успеха и назвал любимое блюдо.
Звезда «Ливерпуля» Мохаммед Салах поделился секретами своего успеха и назвал любимое блюдо.
Египтянин забил 43 гола в этом сезоне — больше, чем
«Правильное питание — это очень важно, помогает мне восстанавливаться, лучше спать. Мой диетолог сказал, что у меня нет никакого жира, так что я могу есть что хочу. Я также не пью, так что все нормально.
Когда прилетаю в Египет, то прошу друзей захватить кошари. Выхожу из аэропорта, накидываю капюшон, прыгаю в машину и сразу начинаю есть кошари.
Нас 100 миллионов в Египте. Я должен вести себя естественно, не делать ничего напоказ, не врать в соцсетях, в интервью и в жизни.
У меня легкая жизнь, тут нет ничего сложного. Я почти ничего не делаю в течение дня, но, конечно, чувствую давление и ответственность. У меня нет возможности делать
Кошари — египетское национальное блюдо, которое готовится из риса, макарон и чечевицы и приправляемое