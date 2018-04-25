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16:38 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Мохаммед Салах: Диетолог сказал, у меня нет никакого жира, так что я могу есть что хочу

Звезда «Ливерпуля» Мохаммед Салах поделился секретами своего успеха и назвал любимое блюдо.

Источник: AP 2018

Египтянин забил 43 гола в этом сезоне — больше, чем кто-либо другой в топ-5 лигах Европы.

«Правильное питание — это очень важно, помогает мне восстанавливаться, лучше спать. Мой диетолог сказал, что у меня нет никакого жира, так что я могу есть что хочу. Я также не пью, так что все нормально.

Когда прилетаю в Египет, то прошу друзей захватить кошари. Выхожу из аэропорта, накидываю капюшон, прыгаю в машину и сразу начинаю есть кошари.

Нас 100 миллионов в Египте. Я должен вести себя естественно, не делать ничего напоказ, не врать в соцсетях, в интервью и в жизни.

У меня легкая жизнь, тут нет ничего сложного. Я почти ничего не делаю в течение дня, но, конечно, чувствую давление и ответственность. У меня нет возможности делать какие-то ошибки, но если живешь с таким давлением много лет, то нормально к этому относишься", — рассказал Салах CNN.

Кошари — египетское национальное блюдо, которое готовится из риса, макарон и чечевицы и приправляемое томатно-уксусным соусом.

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