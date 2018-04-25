«Атлетик» хочет вернуть Эрреру

Как сообщает El Mundo Deportivo, «Атлетик» хочет вернуть хавбека, который провел в Бильбао три сезона.

Контракт 28-летнего испанца с «МЮ» истекает предстоящим летом, и он не уверен, что подпишет новое соглашение. «Атлетик» же готов сделать Эрреру одним из самых высокооплачиваемых своих игроков.