Игроки «Чиваса» недовольны отсутствием бонусов за победы

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Игроки мексиканского «Чиваса» конфликтуют с руководством клуба
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Игроки мексиканского «Чиваса» конфликтуют с руководством клуба
Футболисты вышли на тренировку перед ответным матчем Лиги чемпионов КОНКАКАФ с «Торонто» в футболках, надетых наизнанку и белых майках с надписью: «Директоры, выполняйте свою часть договора».
«Чивас» выиграл первый матч в Канаде 2:1, ответная игра пройдет сегодня в ночь со среды на четверг.