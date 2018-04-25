Игроки «Чиваса» недовольны отсутствием бонусов за победы

Футболисты вышли на тренировку перед ответным матчем Лиги чемпионов КОНКАКАФ с «Торонто» в футболках, надетых наизнанку и белых майках с надписью: «Директоры, выполняйте свою часть договора».



«Чивас» выиграл первый матч в Канаде 2:1, ответная игра пройдет сегодня в ночь со среды на четверг.