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16:12 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сон Хын Мин в третий раз в карьере стал лучшим игроком Азии

Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Кореи Сон Хын Мин стал лучшим игроком Азии по итогам 2017 года.

Источник: Reuters

Для 25-летнего форварда эта награда стала третеьй в карьере — ранее он получал этот приз в 2014 и 2015 годах.

За последние пять лет помимо Мина подобной чести удостаивались Кейсуке Хонда, в сезоне-2012/13 вместе с ЦСКА выигравший чемпионат, Кубок и Суперкубок России и Синдзи Окадзаки, в сезоне-2015/16 вместе с «Лестером» ставший чемпионом Англии.

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