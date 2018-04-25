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Сон Хын Мин в третий раз в карьере стал лучшим игроком Азии
Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Кореи Сон Хын Мин стал лучшим игроком Азии по итогам 2017 года.
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Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Кореи Сон Хын Мин стал лучшим игроком Азии по итогам 2017 года.
Для 25-летнего форварда эта награда стала третеьй в карьере — ранее он получал этот приз в 2014 и 2015 годах.
За последние пять лет помимо Мина подобной чести удостаивались Кейсуке Хонда, в сезоне-2012/13 вместе с ЦСКА выигравший чемпионат, Кубок и Суперкубок России и Синдзи Окадзаки, в сезоне-2015/16 вместе с «Лестером» ставший чемпионом Англии.