Сон Хын Мин в третий раз в карьере стал лучшим игроком Азии

Для 25-летнего форварда эта награда стала третеьй в карьере — ранее он получал этот приз в 2014 и 2015 годах.

За последние пять лет помимо Мина подобной чести удостаивались Кейсуке Хонда, в сезоне-2012/13 вместе с ЦСКА выигравший чемпионат, Кубок и Суперкубок России и Синдзи Окадзаки, в сезоне-2015/16 вместе с «Лестером» ставший чемпионом Англии.