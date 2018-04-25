Дубль Твумаси в концовке матча принес «Астане» победу над «Кызыл-Жар СК»

Игра проходила сегодня, 25 апреля, в Петропавловске и завершилась со счетом 0:2.

Оба гола «Астаны» забил Патрик Твумаси. На 81-й минуте ганский форвард поразил ворота Антона Цирина ударом со штрафного, а 93-й он оформил дубль, замкнув передачу хорватского хавбека Марина Томасова.

Теперь на счету Твумаси — четыре гола, а Томасов отдал девятую голевую передачу за семь матчей. В таблице лучших бомбардиров ганец вместе с одноклубником Бахтиером Зайнутдиновым делит первое место.

Изначально матч «Кызыл-Жар СК» — «Астана» должен был пройти 19 июля, но был перенесен после просьбы столичного клуба и договоренности между командами Регламент КПЛ разрешает участникам Лиги чемпионов и Лиги Европы обращаться с просьбой о переносе игр.