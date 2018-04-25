Дубль Твумаси в концовке матча принес «Астане» победу над «Кызыл-Жар СК»
Футболисты «Кызыл-Жар СК» проиграли «Астане» в перенесенном матче 19-го тура казахстанской
Футболисты «Кызыл-Жар СК» проиграли «Астане» в перенесенном матче 19-го тура казахстанской
Игра проходила сегодня, 25 апреля, в Петропавловске и завершилась со счетом 0:2.
Оба гола «Астаны» забил Патрик Твумаси. На 81-й минуте ганский форвард поразил ворота Антона Цирина ударом со штрафного, а 93-й он оформил дубль, замкнув передачу хорватского хавбека Марина Томасова.
Теперь на счету Твумаси — четыре гола, а Томасов отдал девятую голевую передачу за семь матчей. В таблице лучших бомбардиров ганец вместе с одноклубником Бахтиером Зайнутдиновым делит первое место.
Изначально матч «Кызыл-Жар СК» — «Астана» должен был пройти 19 июля, но был перенесен после просьбы столичного клуба и договоренности между командами Регламент КПЛ разрешает участникам Лиги чемпионов и Лиги Европы обращаться с просьбой о переносе игр.
C 19 очками «Астана» лидирует в КПЛ, опережая на пять баллов «Кайрат» и на шесть — «Тобол». При этом алматинцы и костанайцы пока провели на один матч меньше. Десятое место с четырьмя очками занимает «Кызыл-Жар СК».