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15:10 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Перес хочет создать в «Реале» тройку нападения Неймар — Салах — Роналду

Президент «Реала» Флорентино Перес в летнее трансферное окно намерен существенно обновить линию нападения своей команды, сообщает Diario Gol.

Источник: AP 2018

По информации издания, трансферными целями «королевского клуба» являются нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах и форвард «ПСЖ» Неймар.

Отмечается, что по замыслу Переса, египтянин и бразилец смогут сформировать с лидером нынешнего состава мадридцев Криштиану Роналду обновленную линию нападения. Роль центрфорварда, если оба перехода состоятся, будет отведена именно португальцу.

Ожидается, что за Салаха «Реал» предложит «Ливерпулю» 140 миллионов евро. Также в сделку войдут права на полузащитника Дани Себальоса. Что касается Неймара, детали этого трансфера не называются. Ранее As сообщил, что хавбек мадридцев Каземиру может быть включен в сделку по переходу форварда парижан.

Напомним, 25-летний египтянин выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. Его трансферная стоимость, по данным transfermarkt.de, оценивается в 80 миллионов евро. При этом, «красные» заплатили за Салаха «Роме» прошлым летом 42 миллиона евро. Неймар, в свою очередь, перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» прошлым летом. Transfermarkt.de оценивает бразильца в 180 миллионов евро, тогда как каталонцы получили за него 222 миллиона евро.

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