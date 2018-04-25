Перес хочет создать в «Реале» тройку нападения Неймар — Салах — Роналду

Источник: AP 2018

По информации издания, трансферными целями «королевского клуба» являются нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах и форвард «ПСЖ» Неймар.

Отмечается, что по замыслу Переса, египтянин и бразилец смогут сформировать с лидером нынешнего состава мадридцев Криштиану Роналду обновленную линию нападения. Роль центрфорварда, если оба перехода состоятся, будет отведена именно португальцу.

Ожидается, что за Салаха «Реал» предложит «Ливерпулю» 140 миллионов евро. Также в сделку войдут права на полузащитника Дани Себальоса. Что касается Неймара, детали этого трансфера не называются. Ранее As сообщил, что хавбек мадридцев Каземиру может быть включен в сделку по переходу форварда парижан.